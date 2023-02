Ráno začal vodkou. Policie v Líšni dopadla opilého muže bez platného řidičáku

Dal si vodku a vyjel do brněnských ulic. Padesátiletého řidiče zastavila ve středu 22. února policejní hlídka. Ta při kontrole zjistila, že muž má řidičský průkaz ze zdravotních důvodů pozastaven a nemá tedy za volantem co dělat. A nebyl to jeho jediný prohřešek. Řídil po vlivem alkoholu, a navíc s propadlým techničákem.

Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock