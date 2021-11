Propuštěn. Městský soud v Brně dnes vyhověl návrhu na podmínečné propuštění Davida Ratha z vězení. Rath si za mřížemi odseděl polovinu že svého sedmiletého trestu. Státní zástupkyně Adriana Valcová však proti rozhodnutí podala stížnost. Není tudíž pravomocné.

David Rath stanul 9. listopadu 2021 před senátem městského soudu v Brně | Foto: ČTK

Bývalý ministr zdravotnictví si tak v brněnské věznici ještě nějakou chvíli posedí. „Ze strany státního zastupitelství to vnímám jako mstu. Ne vždy jsem se o státních zástupcích vyjadřoval lichotivě a teď mi to vrací. Rozumím, jsou to jen lidé a lidé jsou mstiví. Státní instituce by ale mstivé být neměly,“ reagoval Rath.