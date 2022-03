Obyvatelka Bohunic Blanka Procházková název zastávky tramvaje a autobusu neřeší. „Bydlím tu už dlouho a jsem zvyklá, že se jmenuje Běloruská. Pokud ji dají nový název, tak mě to vadit nebude,“ konstatovala na místě Brňanka.

Se změnou názvu zastávky nesouhlasí Pavel Zapletal. „Nemusíme hned přejmenovávat zastávku jen kvůli tomu, že se nám něco nelíbí. Dal bych politiku stranou a nechal stejný název. Není na tom nic špatného,“ napsal muž na facebook.

Přejmenování Běloruské zastávky diskutoval nejprve s občany na sociálních sítích bohunický starosta Antonín Crha. „Tento návrh přišel od místních prostřednictvím facebookové diskuze. Mluvil jsem o tom s generálním ředitelem Dopravního podniku města Brna. Podle něj to zásadní problém není, ale podnět na změnu názvu musí vzejít od městské části,“ informoval starosta.

Tamní starosta nyní rozmýšlí další kroky. „Nevím, jak to uchopit, protože většina lidí se k tomu na facebooku stavěla negativně, ale to není reprezentativní vzorek. Tento týden se o tom zmíním radním. Určitě nepadne žádné rozhodnutí, ale možná směr, zda se tím budeme nadále zabývat nebo to necháme být,“ dodal Crha.

Bohunický starosta neplánuje změnu názvu Běloruské ulice. „To určitě ne. Občanům by to způsobilo obrovské množství problémů, protože by si museli změnit občanky, řidičáky, korespondenční adresy a spoustu dalších věcí, které s tím souvisí,“ ujistil Crha.

Změny názvů zastávek zatím neřeší ani zástupci brněnského dopravního podniku. „Doposud jsme neobdrželi žádné podněty na jejich přejmenování,“ informovala jejich mluvčí Hana Tomaštíková.