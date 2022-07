Případ potvrdil Deníku Rovnost řečkovický starosta za sociální demokraty Marek Viskot. „Z mého pohledu jsou podstatné tři věci. Zpravodaj napodobila místní politická strana, která má v současnosti dva zastupitele. Mohou normálně publikovat ve zpravodaji městské části, prostor dostali, kdykoliv článek poslali. Zároveň se ve skutečnosti jedná o tiskovinu Strany Zelených, která poskytla onomu spolku právo kandidovat. Problém však je, že font a veškeré grafické prvky jsou okopírované z oficiálního zpravodaje. Vyjma nepřekvapivě zelené barvy. Prostě jsme museli zareagovat a zastat se tak práce všech lidí, kteří se na tvorbě místního časopisu podílí. Nedovedu si představit, co by se spustilo za povyk, kdyby se takto nekorektně chovala libovolná politická strana,“ reagoval Viskot.

Ke kauze se představitelé městské části vyjádřili mimo jiné na sociální síti Facebook. V příspěvku obyvatele upozornili, že nejsou tvůrcem ani vydavatelem záhadné tiskoviny. „Svým názvem a grafickou úpravou parazituje na oficiálním zpravodaji Řeč. Právní kroky vyhodnotíme a budeme informovat o dalším postupu,“ stojí ve vyjádření.

VIDEO: Brněnští vědci staví unikátní dalekohled. Napoví, jak vznikl vesmír

Tvůrcem konkurenčního zpravodaje je opoziční uskupení Spolek za zdravé Řečkovice. V zastupitelstvu městské části za něj figurují Brňané Česlav Ulrich a Ondřej Štaud. „V Řečkovicích se o některých věcech nemluví. Oficiální Řeč vydává věci tak, jak je chce ona. My ale se spolkem dbáme na vyváženost. Rozhodně se nejedná o předvolební krok, materiály k článkům jsme sbírali již delší dobu a nyní jsme jich měli dostatek na to, aby se nám povedlo zpravodaj vydat. Spolupracovala s námi řada místních,“ argumentoval opoziční zastupitel Ondřej Štaud.

Zároveň dodal, že jej ostrá reakce ze strany vedení městské části zklamala. „Našim cílem zcela určitě nebylo lidi zmást. Už dříve jsme si pročítali zpravodaje jiných městských částí a zjistili, že všechny ve výsledku vypadají velmi podobně. Je potřeba zdůraznit, že vydávání tohoto občasníku je hrazeno z kapes samotných autorů, nikoliv z veřejných rozpočtů. Neodráží tak oficiální postoj radnice, ale hlavně fakta zpracovaná samotnými obyvateli,“ uvedl Štaud.

Konkurenční zpravodaj v brněnských Řečkovicích



V poštovních schránkách jej lidé našli před několika dny.



Vedení městské části jej označilo za parazitující na současném zpravodaji.



Za plátkem stojí opoziční uskupení Spolek za zdravé Řečkovice.



Koalice nyní zvažuje případné právní kroky kvůli poškození jména.

Podle politologa z brněnské Masarykovy univerzity Michala Pinka lze jen těžko dopředu předpovídat, zda situace dokáže v městské části ovlivnit předvolební boj. Konkurenční zpravodaj totiž vznikl jen tři měsíce před komunálními volbami. „Záleží na okolnostech případ od případu. Pokud to ale autoři přepálí, je velká šance, že se lidé přikloní spíš na stranou vládnoucí koalice, protože se stane obětí. Spolek za zdravé Řečkovice je protestním ukřičeným hnutím proti etablovaným politickým stranám,“ zhodnotil odborník.

Rozsáhlou diskusi vyvolala událost také na sociálních sítích městské části. Ačkoliv někteří Řečkovičtí mají pro alternativní zpravodaj pochopení, jiné plátek zmátl. „Inteligentní člověk oba naše řečkovické zpravodaje na první pohled rozezná, a jelikož inteligentní člověk umí číst, tak si lehce najde, kdo které noviny vydává. Nevidím v tom naprosto žádný problém,“ zmínil například tamní usedlík Martin Král.

Kroky opozičního Spolku za zdravé Řečkovice naopak nechápe Patrik Kugler. „Pokud je vydavatelem tenhle spolek, tak to už vůbec nechápu. Na jednu stranu by chtěli ochraňovat životní prostředí a na druhou jej zbytečně zatěžují dalšími zbytečnými letáky do schránek,“ sdělil rozhořčený muž.