Věnujete se pravidelně nějakému sportu ve svém volném čase?

Já osobně se, vzhledem k svému časovému vytížení, pravidelnému sportu bohužel nevěnuji. Z pohybu mám ale nejraději procházky po přírodě, ideálně po horách, a ještě lépe s holemi na Nordic walking. Tato aktivita je pro mě ideální, protože po celodenních sezeních v kanceláři krásně rozhýbe a protáhne celé tělo.

Ve vaší správě máte kromě jiného třeba i sauny, kluziště, hřiště na fotbal či kryté haly. Za jakým sportem do nich Brňané nejčastěji míří?

U Brňanů je velmi oblíbené plavání, v létě relax u vody a fotbal. Nejnavštěvovanějším areálem bývá pravidelně Aquapark Kohoutovice, do kterého typicky míří rodiny s dětmi a rovněž bývá vytížen pronájmy ze strany základních škol a plaveckých oddílů. V letních měsících lidé hojně navštěvují i Koupaliště Riviéra. To se pravidelně umisťuje hned za aquaparkem, a to i díky šesti beachvolejbalovým kurtům, které bývají v odpoledních hodinách zcela zaplněny. Nyní je po přístavbě nového pětadvacetimetrového bazénu v oblibě i areál bazénů za Lužánkami, včetně wellness. Díky mládežnickým turnajům se více do povědomí Brňanů dostal areál Fotbalového centra Brno. To má svá hřiště v Brněnských Ivanovicích i za Lužánkami. Právě Malá kopaná za Lužánkami se před dvěma lety stala vůbec nejúspěšnějším areálem, co se růstu návštěvnosti týče, a to více než o sto procent.