U financování předpokládáme tři zdroje. První jsou peníze tepláren, druhý dotace, třetí pak úvěry. Už nyní vedeme řadu jednání se spoustou institucí. Co se týká ceny tepla, tu jsme hodnotili ve velkém dokumentu v podnikatelském záměru. Tak jak to je napočítané, došlo by k velké stabilizaci ceny tepla. Cena, co nám vychází nyní, by byla hodně pod úrovní té, kterou máme nastavenou pro tuto topnou sezonu.

Prvním krokem bude okamžitá práce na dvou smlouvách, abychom naplnili dohodu o spolupráci. Jedna je smlouva o budoucí dodávce tepla, kde chceme popsat veškeré parametry dodávky, naše povinnosti, závazky, dodat cenové ujednání. Druhá smlouva bude o výstavbě. To znamená, kdo co postaví, v jakém čase, v jakém předpokládaném harmonogramu. Od Tepláren Brno se předpokládá, že postavíme horkovodní napaječ o délce dvaačtyřicet kilometrů a takzvané závleky. To znamená jakým způsobem budeme z Bosonoh teplo dál rozvádět po Brně. Jelikož hodláme přepojovat poměrně velké množství plynových kotelen a budeme je konvertovat z plynu na horkou vodu, musíme tam postavit výměníkové stanice. Během jedné možná dvou topných sezon je následně přepojíme.

Hlavní jednání jsme vedli s panem starostou Oslavan. Oslavany mají svoje malé tepelné hospodářství, jsou tam tepelné rozvody a asi by měly jednoduché napojit se na horkovod. Naším cílem je připravit velmi dobře organizovaný marketing a medializaci toho projektu, abychom dokázali jednotlivé starosty navštívit a představit jeho přínosy. Tohle bude práce letošního roku.

Máte představu, kolik pozemků bude potřeba získat pro horkovod?

Majetková příprava bude velmi náročná. Bavíme se o více jak tisícovce pozemků. Jsou to stovky majitelů. Budeme to muset velmi pečlivě připravit a začít na tom pracovat. Chceme se inspirovat tím, jak to bylo při stavbě Temelína. Chci se potkat s těmi firmami, uděláme si nějakou analýzu a pak se rozhodneme, jak postupovat, abychom to udělali co nejrychleji a co nejlevněji.

Lze využít na horkovod z Dukovan do Brna už existující infrastrukturu?

Část infrastruktury je hotová. Jsou to dva tunely. Konkrétně v brněnské Bystrci. Jeden tunel je hotový celý, druhý je vyhloubený zhruba z dvaceti procent, tam budeme muset pokračovat. Předpokládáme, že valná většina horkovodu povede klasicky někde v poli, v zemině. Uděláme tam poměrně velkou zemní rýhu, kam umístíme předizolované potrubí. Víme, že jsou tam dvě řeky, tam vybudujeme potrubní most. Nicméně obavy nemáme. Od roku 2010 jsme v Brně začali s projektem pára – horká voda a vyměnili jsme zhruba už sedmdesát kilometrů potrubí na hlavních ulicích. Máme projekční oddělení, investiční techniky.

Máte indicie, že by mohl nastat v některém místě problém?

Zatím ty informace nemáme.

Co jste na projektu horkovodu udělali do nynějška?

Podpisem memoranda jsme se zavázali, že ustanovíme pracovní týmy, které prozkoumají několik věcí. První, jestli to vůbec lze postavit. Tým přišel s tím, jakým způsobem to udělat, jaká by měla mít trubka dimenze, kolik tepla jsme schopní odebrat, jaké opatření se musí udělat na straně elektrárny. Další tým dělal na ekonomice projektu. Porovnávali jsme ceny tepla z plynu, aby projekt byl konkurenceschopný. Další tým dělal na podnikatelském záměru, ten schválilo představenstvo společnosti na podzim loňského roku a deklarovalo, že je proveditelný.

Budete se snažit stavět vaše části zároveň?

Abychom projekt urychlili, budeme se snažit dělat spoustu věcí paralelně. Nyní projektujeme jeden závlek, který vede z Vídeňské ulice přes Jihlavskou k Bosonohám. V následujících letech předpokládáme, že přepojíme Bohunice a Starý Lískovec na horkou vodu a zároveň chceme napojit i Fakultní nemocnici Bohunice. A zároveň začneme projektovat i druhý závlek, který povede přes Bystrc směrem na Královo Pole.