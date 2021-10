Bazén je podle slov blučinského starosty Jana Šenkýře ve špatném technické stavu. „Je to starý bazén, do kterého je potřeba investovat. Rádi bychom v koncesním řízení vybrali nájemníka, který zachová všechny stávající funkce celého areálu a kompletně zajistí i jeho provoz,“ sdělil starosta. Ušetřené peníze se podle jeho slov dají použít na rekonstrukci Domu služeb, na opravy tamních silnic, čtyř rozestavěných ulic, rozšíření mateřské školy, která kapacitně nestíhá či přístavbu hasičské zbrojnice.

Místní podle tamního opozičního zastupitele Tomáše Trávníčka kritizují především dlouhodobý pronájem areálu. „Nelíbil se jim návrh pronájmu krytého bazénu soukromé firmě na dobu patnácti let s možností prodloužení na celkovou dobu až pětadvaceti let. Občané se proti tomu postavili a posbírali si potřebný počet podpisů pro vyvolání referenda,“ upřesnil Trávníček. Areál podle něj považují za komunitní centrum a bojí se, že nebudou schopní jeho fungování ovlivnit, protože veškerou pravomoc bude mít nový provozovatel.

Sportovní středisko s krytým plaveckým bazénem tam poslední tři roky spravovala obec. Nyní ho představitelé radnice chtějí pronajmout soukromé společnosti, protože jeho provoz je nákladný. Části obyvatelům se to nelíbí. Bojí se, že je nový investor připraví o místo k setkávání.

Podle tamního starosty Vítězslava Eliáše je nyní referendum zbytečné. „Developer podmínil svůj zájem o projekt tím, že vše bude vyřešené do konce letošního srpna. Ve smlouvě se zavázal předat obci za korunu i zasíťovaný pozemek pro mateřskou školu, kde měly vzniknout tři dětská hřiště a k dalším ujednáním. Žádost o referendum dal ke Krajskému soudu v Brně, aby rozhodl o jeho termínu. Konat se bude společně s volbami do poslanecké sněmovny,“ informoval starosta. Podle jeho slov nyní developer připravuje podle nové studie výstavbu pouze osmačtyřiceti domů, protože původní smlouva pozbyla platnost.

