Blučinský starosta také motivoval místní, aby odevzdali svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny. „Je to tam. Volil jsem koalici Spolu. Myslím, že je jedno, kterou ze dvou koalic volit. Hlavně ať dají 101,“ pochlubil se na webu Šenkýř.

Část místních je opačného názoru. „Každý rozumě uvažující člověk, který umí počítat, ví, že pronájem ještě s takovou přestavbou a modernizací je to nejlepší řešení pro obec. Konečně by zase někdo na bazén chodil,“ zveřejnil svůj názor na sociální síti Tomáš Vašíček.

Otázky v referendu jsou podle Heleny Jedličkové manipulativní a zavádějící. „Nevím, co vše se skrývá pod slovem pronajmout. Je velký rozdíl mezi standardním pronájem a koncesním řízení, které se tu již delší dobu řeší a kvůli kterému to vše vzniklo,“ napsala pod příspěvek starosty Jedličková.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.