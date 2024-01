Most přes železniční trať čeká celková obnova . V podstatě místo něj vznikne zcela nový. Některé stávající části jsou již ve velmi špatném stavu. „Navíc je nutné most upravit pro plánovanou tramvajovou trať. Náklady jsou asi pětadevadesát milionů korun bez daně," vyčíslila Obalilová. Most zůstane po dobu oprav zcela uzavřený. Konec omezení je v plánu ke konci června.

Dopady mrazů na MHD v Brně: o dvě hodiny dřív do práce nebo zahřívání výhybek

Chodci využijí nově zbudovanou lávku, která bude připravená se začátkem celkové uzavírky. „Objízdné trasy povedou ulicemi Porgesova, třída Generála Píky a Okružní," nastínila Obalilová.

VÝLUKOVÉ TRAMVAJE

Uzavírka se dotkne také městské hromadné dopravy. Dopravní ředitel brněnského dopravního podniku Jan Seitl doporučil cestujícím jedoucím z centra do sídliště Lesná využívat především tramvajovou linku 9 a v pracovních dnech také výlukovou tramvajovou linku 11.

„Bude jezdit v trase Mendlovo náměstí – Česká – Dětská nemocnice – Jugoslávská – Zemědělská – Lesná, Čertova rokle s přestupem na autobusy linky 46 na Zemědělské a na linku 57 na Halasově náměstí," vyjmenoval.

Rovněž přestup mezi trolejbusovými linkami 25, 26 a autobusovými linkami 44, 46, 72 a 84 ve směru z centra na Lesnou doporučují zástupci dopravního podniku v zastávce Lesnická.

Nyní ještě auta po mostě v brněnské Merhautově ulici projedou, v únoru tam však začne platit úplná uzavírka.Zdroj: Deník/Michal Hrabal

V souvislosti s opravou silničního mostu jsou plánovaná i dílčí omezení provozu na železnici. „Nastanou většinou v noci, postupně od konce února do června. Kromě několika krátkodobých výluk jedné z kolejí se má provoz pod mostem kvůli pracím celkem desetkrát přerušit zcela, ale pouze v nočních hodinách," zmínil mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Omezení v denní době by měla být o nedělích 3. března a 9. a 16. června, kdy bude mimo provoz jedna z kolejí mezi Maloměřicemi a Královým Polem.

OTEVŘENÁ RAMPA

Představitelé městské části Brna-sever řešili jednání k omezením už začátkem prosince, aby mohli s dostatečným předstihem informovat obyvatele.

„Měli jsme podmínku, aby byla otevřená rampa na velký městský okruh, to znamená k Husovickým tunelům. Proto se uzavírka o čtrnáct dnů posunula. Vypadalo to, že první dva týdny uzavírky by rampa byla zneprůjezdněná, kvůli čemuž by vznikaly podobné problémy, ke kterým došlo v době krátkodobější uzavírky v listopadu minulého roku," řekl starosta Brna-severu Martin Maleček.

Drobné úpravy budou podle něj také v ulicích kolem Slezákovy a Míčkovy.

Milník VMO Tomkovo náměstí v Brně: omezení na polovinu pruhů kvůli nosníku mostu

Bezbariérový příchod k železniční zastávce Lesná bude podle Zdeňky Obalilové z brněnského magistrátu znovu možný až v závěru stavby. „Přístup k nástupišti na koleji číslo 1 ve směru do centra bude obnoven v červnu 2024. Dříve to technologické postupy prací neumožní," doplnila Obalilová.

Na základě výsledků prověřovací studie k dopravní obslužnosti sídliště Lesná se představitelé města prozatím rozhodli upozadit prodloužení tramvajové trati.

„Chceme zachovat majetkovou a prostorovou rezervu pro vybudování případné tramvajové trati nahoru po Seifertově. Nicméně začneme s trolejbusem. Chceme kompletně zaokruhovat Lesnou. Veškeré trakční vedení, které bychom postavili, bude v takovém formátu, aby případně mohlo sloužit i pro tramvajové vedení," nastínil v prosinci radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

V místě natáčel redaktor Deníku

Zdroj: Deník/Michal Hrabal

ZMĚNY V JÍZDNÍCH ŘÁDECH

Linky 44, 72 a 84

mezi zastávkami Merhautova – Halasovo náměstí v obou směrech odklonem ulicí Provazníkovou a třídou Generála Píky, vynechají zastávky Štefánikova čtvrť, Lesná, nádraží a Poliklinika Lesná, na odklonové trase uvedené linky obslouží zastávky Provazníkova, Lesnická, Bieblova a Fügnerova

Linka 46

v úseku Lesnická – Heleny Malířové obousměrně odklonem třídou Generála Píky a Okružní, vynechá zastávky Provazníkova, Štefánikova čtvrť a Lesná, nádraží, na odklonové trase linka 46 obslouží zastávky Bieblova, Fügnerova a Poliklinika Lesná

Linka 57

v úseku Štefánikova čtvrť – Halasovo náměstí obousměrně odklonem ulicí Porgesovou a třídou Generála Píky, vynechá zastávku Lesná, nádraží ve směru na Vinohrady a zastávku Poliklinika Lesná v obou směrech

Noční linka N92