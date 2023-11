Rekordní zájem o lety z brněnského letiště panoval v letošní sezóně mezi cestujícími nejen z jihu Moravy. Za prvních deset měsíců letošního roku odbavili pracovníci Letiště Brno 664 tisíc cestujících, čímž překonali dosavadní dvanáct let starý rekord. Tehdy se z letiště vydalo na dovolenou 558 tisíc pasažérů.

Rekordní zájem o létání z Brna. Zima nabídne premiéru, první dálkovou linku | Foto: se souhlasem Letiště Brno

K nejvytíženějším měsícům patřilo období od června do září, kdy odtamtud vycestovalo přes půl milionu lidí. To je bezmála padesátiprocentní nárůst oproti minulému roku a více než třetinový nárůst oproti předcovidovému roku 2019. „Sezóna pro nás byla po všech stránkách rekordní a náročná. Těší nás, že se na tuřanské letiště vrátil předcovidový ruch a cestující si do syta užili možnosti podívat se z Brna do desítek destinací,“ řekl vedoucí přepravního provozu Letiště Brno Radek Lang.

Rekordy padaly také přímo v červenci i srpnu, za každý měsíc odbavili pracovníci letiště přibližně 160 tisíc cestujících. Mezi nejoblíbenější destinace se tradičně zařadil britský Londýn, následovaly turecká Antalya, bulharský Burgas nebo egyptská letoviska Marsa Alam a Hurghada.

„Velmi slušný zájem jsme zaznamenali i v závěru sezóny. V září jsme odbavili přes 113 tisíc cestujících a současně jsme ve stejném měsíci překročili hranici 600 tisíc cestujících,“ pokračoval Lang. Přestože většina sezónních letů skončila provoz během září, ve druhé polovině října se cestující stále mohli podívat do egyptských letovisek a na Tenerife. Linky do egyptské Hurghady a Marsa Alam budou v provozu až do konce listopadu.

Destinací s největším počtem odbavených cestujících se opětovně stal Londýn. Celoroční pravidelnou linku do Stanstedu využilo ke konci října přes 95 tisíc pasažérů. „Nabídka letů z brněnského letiště by se pro nadcházející léto mohla velmi podobat té letošní, kdy se létalo do devětadvaceti míst. Příští rok vyhlížíme s optimistickým očekáváním a věříme, že se chuť využít k cestování leteckou dopravu z moravské metropole nebude ani v budoucnu odchylovat od současného pozitivního trendu,“ dodal Lang.

V zimě čeká brněnské letiště premiéra, konkrétně v podobě historicky první dálkové linky. Ta 19. prosince vůbec poprvé odletí do thajského Phuketu. Provozovatelem bude letecký dopravce Neos Airlines, ve spolupráci s cestovní kanceláří Čedok odletí linka z brněnského letiště jednou týdně. Cestující převeze Boeing 787-9 Dreamliner s celkovou kapacitou až 359 míst. Mezi další novinky příští letní sezóny se mezi charterovými lety zařadí egyptská Marsa Matrouh, řecký Kypr nebo Dalamán na Egejské riviéře v Turecku.