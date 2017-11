Rektor Masarykovy univerzity ministrem školství? Babišovu nabídku Bek odmítl

Brno – Avizovaná menšinová vláda Andreje Babiše (hnutí ANO) doplněná o odborníky se bude muset obejít bez rektora Masarykovy univerzity v Brně Mikuláše Beka. Babiš mu nabídl post ministra školství, Bek ale místo nepřijal.

Rektor Masarykovy univerzity v Brně Mikuláš Bek.Foto: DENÍK/Attila Racek

„Volební období v čele univerzity mi končí až v roce 2019. Do té doby vylučuji jakékoliv mé politické angažmá v exekutivě,“ zdůvodnil ve středu své rozhodnutí Bek.

Do vlády by vstoupil jen tehdy, pokud by měla demokratickou většinu a nemusela se opírat o hlasy komunistů a SPD. „Také musí být silně proevropská, připravená přijmout euro a založena na respektu k ústavnímu pořádku,“ dodal.