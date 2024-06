/FOTO/ Více než tři sta lehátek k odpočinku čeká na kolemjdoucí na náměstí Svobody, Dominikánském náměstí a také na Zelném trhu. Ty do centra Brna nainstalovali v pondělí 3. června pracovníci městské části a lidé mohou pohodlné posezení využívat po celé léto.

Lidé si v centru Brna odpočinou na lehátkách po celé léto | Foto: poskytl Michal Šťastný

„Relax zóny jsou mezi návštěvníky velmi oblíbené, a proto jsme se pro ně rozhodli i letos. Rozmístěné jsou ve třech lokalitách, a to na náměstí Svobody, Dominikánském náměstí a také na Zelném trhu,“ sdělila 1. místostarostka městské části Brno-střed Ludmila Oulehlová.

Město plánuje posezení na frekventovaných místech ponechat minimálně do konce září. Do lehátek, která se nachází v blízkosti gastronomických podniků či vodních prvků, se mohou návštěvníci usadit každý den od 10.00 do 22.00.