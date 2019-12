„Problém je v tom, že pokud najede větší množství vozů na zvedání aut do páteřní lokality, omezí provoz v okolních ulicích. Budeme se proto snažit o nalezení vhodnějšího řešení,“ uvedl Kratochvíl. Rozhodnutí podle něj určitě nepadne do Vánoc.

Nejprve totiž předloží materiál kolegům v radě a v lednu s ním chce seznámit starosty městských částí.

Opoziční zastupitel Richard Mrázek z hnutí ANO si však nedokáže představit, že by jejich někdejší koaliční partneři, Piráti a lidovci, teď měnili to, co sami v minulosti schválili. „Nadzvedávání aut se zavedlo proto, aby se nemusela odtahovat. A řidiči stejně zaplatí pokutu za špatné parkování,“ míní Mrázek.

Brněnské komunikace nebo najaté firmy letos nadzvedly asi 4800 aut. Loni, kdy se ještě odtahovalo, se provinilo 6200 řidičů.