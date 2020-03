ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

O víkendu dorazilo na jih Moravy tři tisíce tři sta respirátorů. Tři tisíce byly pro Fakultní nemocnici Brno, zbytek dostala záchranka. Zdravotníkům ve zmíněné nemocnici vydrží stávající zásoby respirátorů a roušek maximálně na týden.

„Máme informaci, že by v pondělí večer měla do republiky dorazit zásilka respirátorů a roušek v řádu milionu kusů, jejich rozdělení je v rukou ministerstva zdravotnictví. Podle toho, o kolik pozitivních pacientů se region stará,“ sdělil v pondělí ředitel nemocnice Jaroslav Štěrba.

Čekají na dodávky

Krajské nemocnice mají zásoby ochranných pomůcek pouze na několik následujících dní. „Nemocnice si shánějí na trhu všude možně respirátory a další pomůcky. Očekáváme dodávku svépomocí od společnosti PPF, ministerstvo má dodat další větší dodávku v závěru týdne,“ řekl krajský radní pro zdravotnictví Milan Vojta.

Necelé dva tisíce respirátorů střední třídy ochrany putovalo v pondělí k praktickým lékařům do několika stovek ordinací v kraji. Na každou byly tři kusy, což znamená ochranu maximálně na dva dny. „Nedostatek ochranných pomůcek je problém. Stejně jako fakt, že s námi ani z kraje a ni z ministerstva nekomunikuje. Nemáme pokyny, jak postupovat. Přitom máme plné ordinace potenciálně nakažených lidí. Stále chodí i s banálními záležitostmi, které mohou počkat,“ prohlásil předseda Sdružení praktických lékařů v kraji Ivo Procházka.

Otřesena zůstala po pondělní návštěvě lékaře obyvatelka Znojma Iveta Hlobilová. „Opatření, která se dělají nestačí. Byla jsem u paní doktorky kvůli stěru pro mého syna. Napadlo mne, že možná nebude mít roušky. Přesto jsem pár obyčejných látkových, které mi zbyly po synově operaci, vzala. Lékařka i zdravotní sestra byly za roušky vděčné,“ uvedla žena.

Pro pracovníky v sociálních službách zajistil kraj osm a půl tisíce roušek. V pondělí začal s distribucí. „Roušky obdrží poskytovatelé primárně pro tisíc terénních pracovníků. Tisíc navíc dostane Brno pro zajištění práce s rizikovými skupinami,“ uvedla krajská mluvčí Monika Brindzázková.

Dobrovolníci šijí

Roušek se nedostává například v Domově pro seniory ve Vyškově. Tam se ale snaží poradit si vlastními silami. „Co bude možné si ušijeme sami, máme na to dvě šikovné dívky, které se o to postarají. Nedostatek roušek to ale samozřejmě nevyřeší, jednáme proto se soukromým dodavatelem,“ řekla ředitelka zařízení Dana Indráková.

V kraji pak vznikají iniciativy dobrovolníků, kteří roušky šijí a chtějí dostat do terénu například mezi zdravotníky, lékárníky nebo pracovníky sociálních služeb. „Šití mám jako hobby. Sedla jsem ke stroji a do výroby roušek zapojila celou rodinu. Oslovila jsem další kamarádky a dala na sociální síti výzvu, aby se do šití roušek zapojili další. Mají je pak nosit do lékárny pod blanenskou nemocnicí,“ uvedla Leona Fousková z Blanska.

S rouškou na nákup

Státní úředníci lidem doporučili v nouzovém stavu používat při pohybu na veřejnosti jakoukoliv ochranu obličeje. Ať už při cestování do práce nebo při nákupech. V pětiticícovém Adamově na Blanensku měli před pondělním polednem roušky pracovníci tamního supermarketu u pokladen i mezi regály.

Do obchodu s ochranou obličeje vyrazila také řada nakupujících. Někteří měli roušky, respirátory, šátky nebo alespoň šály. Jedním z nich byl sedmdesátiletý Otto Skirka. „Roušku jsem nosil už při chřipkové epidemii, když jsem šel navštívit maminku v domově důchodců. Teď jsem si koupil dvě třívrstvé v lékárně. Jestli to pomůže, nevím. Ale v každém případě se alespoň snažím nějakým způsobem chránit sebi a okolí. Když nejsou respirátory, tak je rouška nouzové řešení. Sleduji zprávy z Itálie a není to žádná legrace. Opravdu jde o život. Spousta lidí to stále nechápe. Není na místě dělat frajera. Je mi sedmdesát a patřím mezi nejohroženější skupinu. Nakoupit si ale nějak musím," řekl Deníku adamovský důchodce.