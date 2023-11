/VIDEO/ Kus hasičské historie je k vidění v Retro muzeu Na statku v brněnských Dolních Heršpicích. Vedle sebe tam stojí uložených několik hasičských veteránů. Nejnovějším přírůstkem je plošina Škoda 706 z Holešova. O všechny se stará Brňan Lukáš Fajtl. „Plošina stála tři roky venku a je to na ní vidět. Nyní je pod střechou, aby měla důstojný odpočinek," povídá nadšenec.

Hasičská plošina HKM 202 rozšířila nedávno vozový park brněnského Retro muzea Na statku. | Video: Deník/Michal Hrabal

Expozice hasičských vozů se v muzeu začala rozrůstat v minulém roce. Jako první byla avia. „Oslovili nás zástupci Hodonic, že hasičské družstvo dává auto pryč. Jestli o ně nemáme zájem, jinak by šlo do kovošrotu. Výběrové řízení jsme vyhráli a avii jsme umístili sem do muzea," vzpomíná Fajtl.

Sbírku postupně začaly doplňovat další vozy. Prozatím nekompletní je sbírka hasičských aut ifa. „Jedním z mých snů vždycky byl ifa žebřík. Ještě než jsem začal sbírat hasičská auta. Areál je rozsáhlý a vůz bychom využili i na opravu střech, osvětlení. Ify se dělaly ve třech provedeních. Byla cisterna, hadice, žebřík. Ještě nám chybí cisterna. Toto je takzvaný hadičák," ukazuje majitel muzea.

Velkým snem nadšeného sběratele je potom hasičská cisterna Tatra 138. „Dneska už je potíž auto sehnat. Když se nám to nepodaří, alespoň Tatra 148 se občas vyskytuje," věří Fajtl. Taková vozidla získává od hasičských sborů. Když obměňují svůj vozový park stará prodávají. Fajtl se pak o odkoupení uchází.

V muzeu Na statku je vystavená zhruba padesátka vozidel, ale sbírku má Fajtl daleko rozsáhlejší. „Nechci, aby auta stála venku, mám je proto uložené v depozitáři. Časem, jak bude možnost udělat přístřešek, navozím sem další," plánuje nadšenec.

Lidé mohou díky němu obdivovat různá auta, která běžně jezdila v Československu. Napříklady trabanty, škody a další. Své zálibě se Fajtl věnuje se synem. „Začínal jsem v osmnácti letech s tranbantem. Byl to můj hnací motor. Upravil jsem si jej, pak prodal a po letech jsem si ho zase sehnal zpátky. Z recese jsem z něj udělal policejní, veřejnou bezpečnost. Jakoby nás v muzeu hlídá," usmívá se muž.

Zdroj: Deník/Michal Hrabal

Sbírá s nadsázkou vše od špendlíků až po nákladní auta. V muzeu je i sekce domácnost, bydlení, obchody. „Máme tady vysavače, termosky. Snažím se je sbírat ve všech barevných kombinacích, aby si lidé řekli: ‚Tuto termosku jsme měli přesně v tomto odstínu‘," přibližuje Fajtl.

Zdroj: Deník/Klára Hrbáčková