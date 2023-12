VIDEO: Z vysokého věžáku u brněnského arboreta už stojí půlka, podívejte se

Právě důraz na rodinné bydlení je tím, čím se podle Vavříka Starý pivovar odlišuje od jiných staveb v Brně. „Hlavními výhodami jsou klidná lokalita, občanská vybavenost a dobrá dostupnost do centra města. V blízkosti se rovněž nachází historický klášterní pivovar,“ pokračoval ředitel Vavřík.

Ve vnitrobloku najdou budoucí obyvatelé soukromý park se zelení včetně dětského hřiště, zóny vhodné ke cvičení a posezení. K dispozici budou také dobíjecí stanice pro elektromobily nebo kolárna s cykloservisem.

„Je to hezké, ale průměrný člověk si takový byt nikdy nekoupí,“ je přesvědčený například Brňan Jaromír Nosek.

Zdroj: Deník/Terezie Heinz

Ekonom Lukáš Kovanda očekává koncem roku 2024 zhruba dvouprocentní inflaci. Podotýká proto, že se lidé mohou těšit na postupný pokles úrokové sazby, která by na konci roku měla skončit přibližně na 3,75 procenta. Dosažení na hypotéku by se tak pro některé žadatele mohlo stát reálnějším.

„Hypotéku lze v Česku s pětiletou fixací pořídit už i za 4,5 procenta, do konce roku 2024 by nejlevnější hypotéky mohly při dané fixaci mít úrok pod třemi procenty. To je úroveň kdy se začíná hypotéka vyplácet před bydlením v nájmu. S poklesem sazeb hypoték proto lze očekávat zesílení zájmu o nákup nemovitostí a poměrně silný tlak na růst jejich cen,“ předpovídal Kovanda.

Rezidence Starý pivovar