O připojení do systému rezidentního parkování žádá vedení brněnských Bohunic. Představitelé tamní radnice o tom rozhodli mimo jiné na základě setkání s obyvateli, z nichž většina se zavedením režimu souhlasila.

Bohunice se chtějí zapojit do systému rezidentního parkování. Snímek je ilustrační. | Foto: Deník/Terezie Sekáčová

Deník o tom informoval bohunický starosta Antonín Crha. Beseda s představením a dopady nových pravidel se konala v minulém týdnu.

„Překvapivá byla skutečnost, že podstatná část přítomných se vyjádřila kladně k zavedení celodenní regulace, tedy zóny B, nikoliv pouze noční regulace zóny C. Je to dáno tím, že zejména v oblastech kolem zastávek hromadné dopravy odstavují celodenně svá auta lidé dojíždějící do Brna za prací, případně do bohunické nemocnice,“ oznámil starosta Crha.

Následně podání žádosti na magistrát města Brna schválili zastupitelé. Kdy by rezidentní systém mohl začít platit, není ještě v tuto chvíli jasné.