Desítky zaparkovaných aut stojí před polednem například podél Viniční ulice, poslední volná místa lze napočítat na prstech obou rukou. Právě tato lokalita je jednou ze dvou, která se v letošním roce připojí do systému rezidentního parkování. Čelní sklo jednoho z vozů právě škrábe Brňan Jiří Hála. „Příští rok nám mají část Viniční ulice rozkopat kvůli rekonstrukci kanalizace a vodovodu, logičtější by tedy bylo, kdyby se zóna zavedla až od roku 2025. Dvě místa si každopádně předplatím, nikdy jsem tady ale s parkováním problém neměl,“ svěřuje se muž redaktorce Deníku.

Rozšiřování modrých zón v Brně: podívejte, kde budou v roce 2024

Modré čáry olemují část vůbec první tamní rezidentní oblasti v polovině srpna, koncem zóny se stane Líšeňská a Gajdošova ulice s hranicí Židenic a Vinohrad. Zahrne mimo jiné Tenorovu, Škrochovu, Viniční, Nopovu, Jílkovu či Jamborovu ulici. Právě na poslední jmenované vykládá ve středu náklad z kufru auta muž, který se představuje jako Alexandr Čestnější. „Platím si parkovací místo v budově nedaleko, protože tady často parkují lidé, kteří tu ani nebydlí,“ krčí rameny řidič v červené bundě.

Harmonogram rozšíření rezidentního parkování v roce 2023 v Brně. Zdroj: Magistrát města BrnaTeprve o tři měsíce později, konkrétně začátkem letošního listopadu, přibyde k prvním vlaštovkám rezidentního parkování v Židenicích druhá část oblasti označené jako 5-07. Ta zahrne třeba Meluzínovu, Balbínovu nebo Komprdovu ulici. Ačkoliv se mnohým nový systém zamlouvá, najdou se i tací, kteří z plánu nadšení nejsou. „Jelikož autem jezdím každý den, tak se tady díky vyhrazeným parkovacím stáním dalo aspoň trochu fungovat. Už řeším nákup nemovitosti jinde a budu se stěhovat pryč,“ nesouhlasí Tomáš Procházka z Brna.

Rozšíření modrých zón v Brně: letos pozvolněji, nově i do dvou oblastí Židenic

Pro městskou část je budoucí zavedení alespoň první modré zóny vysvobozením. V očekávání nového systému tamní vedení dokonce zcela změnilo organizaci dopravy ve Viniční ulici, kdy se z původně dvouproudové silnice stala jednosměrná. Reorganizace přitom vyvolala řadu kontroverzí. „Bereme to jako určitou satisfakci, původně jsme doufali, že se do Židenic rozšíří rezidentní parkování mnohem dřív. Pomůže nám to i v dalších lokalitách v příštím roce, bojujeme totiž s neukázněnými majiteli autoservisů, kteří parkují, kde se jim zlíbí,“ těší se na nový systém židenický starosta Petr Kunc.

Zatímco letos vznikne v městské části první a dosud jediná oblast rezidentního parkování, v příštím roce přibydou hned čtyři další. „Nově zavedeme oblasti 5-01 Slevačská, 5-02 Rokycanova, 5-03 Koperníkova a 5-04 Strakatého,“ jmenuje brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl. Zóny začnou v Židenicích platit postupně příští rok od srpna do listopadu v závislosti na schváleném harmonogramu.

Systém rezidentního parkování v Židenicích

Letos:

oblast 5-07 Viniční, rozdělená na dvě etapy v srpnu a listopadu Příští rok:

oblast 5-01 Slevačská

oblast 5-02 Rokycanova

oblast 5-03 Koperníkova

oblast 5-04 Strakatého