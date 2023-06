/FOTOGALERIE/ Režisér filmů Po čem muži touží a Ostrov Rudolf Havlík dotočil v Brně novou komedii Franta mimozemšťan o nečekané návštěvě z vesmíru. V hlavní dvojroli se objeví Jakub Prachař, dále hrají Tereza Ramba, Filip Březina, Kateřina Marie Fialová, Vasil Fridrich, Erika Stárková, Jiří Langmajer, Leoš Noha, Petra Hřebíčková, Petr Vančura, Oldřich Navrátil, Pavel Kikinčuk a Jan Teplý.

Rudolf Havlík dotočil novou komedii Franta mimozemšťan o nečekané návštěvě z vesmíru. | Foto: Vojtěch Resler/Fénix Film

Kromě Brna a jeho okolí bylo natáčení také v Praze a středočeské Sýkořici. „Poklidný život malé moravské vesnice rozbouří podivné úkazy. Amatérský astronom Blažej (Filip Březina) je přesvědčen, že návštěva z kosmu je tu. Jen mu to nikdo nevěří. Starosta Picek (Vasil Fridrich) má spoustu práce s dotacemi a policistka Marková (Erika Stárková) rozjíždí pátrání po ukradené cisterně. Ale soused Franta (Jakub Prachař) se chová nějak divně! Jako by ho někdo vyměnil! Celá vesnice tvrdí, že Franta byl vždycky trochu z jiné planety, ale takové chování je moc i na jeho ženu Boženu (Tereza Ramba). Když se zde zjeví Rebeka (Kateřina Marie Fialová), která předstírá, že přijela kempovat a generál Sokol (Jiří Langmajer), který chce převzít nad vesnicí velení, jde do tuhého,“ nastínila děj synopse filmu.

Podle režiséra Havlíka stojí na postavách a na humoru, který způsobují v konfrontaci s mimozemskou návštěvou. „Přesto se mi podařilo přesvědčit schopné lidi, kteří se byli ochotni pustit do práce na mimozemských věcech, tvořit, vymýšlet a představovat si, jak by co vypadalo a jak by hlavně vypadal mimozemšťan. Hledali jsme cestu, jak na plátno dostat to, co potřebujeme. Bude to pestrá kombinace praktických efektů, digitálních triků, miniatur, staveb a světel. Byla to ohromná zábava, byl bych rád, kdyby se to tak líbilo i divákům,“ komentoval Havlík.

Klíčové scény štáb natáčel v Brně. „Našli jsme tam atraktivní lokace, které se hodily přímo do našeho filmového příběhu. Jak si ta brněnská místa ve filmu zahrají, bude pro diváka překvapením a možná ani sami Brňané netuší, jaká tajemství jejich město skrývá,“ dodala s nadsázkou producentka Dana Voláková. Komedie Franta mimozemšťan dorazí do kin příští rok v únoru.