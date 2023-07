Pokrok na VMO Žabovřeská v Brně: řidiče od srpna pustí do nové silniční galerie

/FOTO, VIDEO/ Další milník ve stavbě velkého městského okruhu v brněnské Žabovřeské se přiblížil. Řidiči od prvního srpna poprvé projedou zastřešenou silniční galerií, v pondělí to oznámili zástupci Ředitelství silnic a dálnic. „Provoz povede zatím v režimu 1+1, tedy jedním pruhem v každém směru. A to v pravém jízdním pásu ve směru do Královopolského tunelu," přiblížila mluvčí státních silničářů Lucie Trubelíková.

Od 1. srpna se řidiči poprvé projedou zastřešenou silniční galerií v Žabovřeské ulici v Brně. | Foto: ŘSD