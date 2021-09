Za tamní skatepark bojoval Brňan Vojtěch Žáček, jehož petici podepsalo čtyřiašedesát lidí. „Je to dobrá příležitost pro spoustu mladých nadějných jezdců, kteří tam budou moci trénovat,“ radoval se mladý muž.

V Pisárkách byl Olympijský festival. Skatepark se nyní přesune do Kohoutovic. | Foto: Deník/Jiří Sláma

