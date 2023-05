„Pětka značí nejvyšší možný stupeň a tedy mimořádné riziko napadení. Klíšťatům svědčí současné teplé a vlhké počasí, nejhůře se vypořádávají se suchem. Doporučujeme použití repelentu, nevstupovat volně do listnatých a smíšených lesů a pohyb pouze po zpevněných cestách. Večer a ráno prohlídku těla, případně odstranění klíšťat,“ informovala mluvčí Českého hydrometeorolgického ústavu Aneta Beránková.

Na jižní Moravě se rozšířil svrab. V rodinách si vybírá hlavně dospívající

Nebezpečí číhá i na zahradách a v parcích. „Nebyl jsem ani v lese, jen jsem dělal něco na zahradě a za chvíli po mně lezlo obrovské klíště. Zachytil jsem ho naštěstí dřív, než se do mě zakouslo,“ řekl například Marek Nedbálek ze Znojma.

Oblečení i tělo si pro jistotu prohlédl i Lukáš Matěj z brněnské Líšně. „Byl jsem venku se psem, našel jsem mu dvě velká klíšťata. Pořád jsem měl pocit, že po mně lezou taky, tak jsem prohlídl sebe i děcka, žádné jsem ale neobjevil. Obávám se ale, že je to v těchto dnech jen otázka času,“ nehodlá kontrolu podceňovat ani v následujících dnech.

Malý zájem o očkování

Podle hygieniků patří Jihomoravský kraj k regionům s vyšším rizikem. „K významným přírodním ohniskům klíšťové encefalitidy nepatří jen přírodní lokality a rekreační oblasti, ale i městské parky. Postihuje centrální i periferní nervový systém, s rizikem trvalých následků. Závažnost průběhu onemocnění a následků stoupá s věkem hostitele,“ upozornila vedoucí protiepidemického odboru krajské hygienické stanice v Brně Renata Ciupek.

Nejúčinnější prevencí proti encefalitidě je podle ní včasné očkování, ideální dobou je zima. „Přestože je očkování k dispozici již mnoho let, není lidmi využíváno dostatečně a počet případů tak neubývá. Jedná se o zbytečná onemocnění, kterým bylo možné včas předejít,“ poukázala Ciupek.

Očkování provádějí praktici a lékaři očkovacích center. Nejhůře se z následků onemocnění uzdravují lidé ve věku nad padesát let. Těm očkování hradí zdravotní pojišťovny, ostatním přispívají pomocí benefitů.

Proti klíšťové encefalitidě se nechal před několika dny naočkovat například Stanislav Komínek z Blanska. Ze závažného onemocnění má velké obavy. Často se totiž pohybuje v přírodě. „Klíšťat je opravdu hodně a riziko nákazy encefalitidou se zvyšuje. Proti borelióze zatím vakcína není, tak jsem se nechal očkovat alespoň proti encefalitidě. Přispívala na to pojišťovna a za očkování to nebyla nijak závratná částka. Za mě je to jednoznačně dobrá investice do ochrany vlastního zdraví. Chodím často do lesa a k vodě na ryby. Z našeho psa jsem už letos sundával několik klíšťat. Já zatím neměl přisáté ani jedno, ale je to jen otázka času,“ řekl Deníku muž.

Lidé by za sebe měli převzít zodpovědnost, říká lékař o zavedení karenční doby

Česká republika je zemí s vysokým výskytem klíšťové encefalitidy. V loňském roce zaznamenali lékaři jen v Jihomoravském kraji na pětapadesát případů, před třemi lety to bylo téměř sto. V celé republice lékaři loni koncem léta nahlásili 441 nakažených klíšťovou encefalitidou a 2 035 případů lymské boreliózy. Počet klíšťat se v posledních letech navíc stále zvyšuje, a to včetně těch nakažených.

Borelióza, proti které vakcíny zatím dostupné nejsou, je asi pětkrát častější. K přenosu viru na člověka ale dochází nejdříve po čtyřiadvaceti hodinách od zakousnutí klíštěte. Nemoc se nejčastěji léčí antibiotiky.

Klíšťová encefalitida

* Virové onemocnění centrálního nervového systému. Postihnout může každého bez ohledu na věk.

* U nejtěžších forem může v různých fázích nemoci dojít k obrně nervů a selhání životně důležitých funkcí.

* Účinnou prevencí je očkování, na které přispívají zdravotní pojišťovny a u osob starších 50 let je hrazeno.



Kde chytíte klíšťata nejčastěji:

* Typickým biotopem klíštěte jsou listnaté a smíšené lesy a porosty křovin s bylinným patrem, zejména jejich okraje, dále porosty na okrajích vodních toků.

* Často se vyskytují i v parcích, zahradách a na neudržovaných pastvinách.

* Výrazně méně jich je v jehličnatých lesích, hlavně jsou-li bez podrostu, a v kamenitém prostředí s minimem porostu.

* Vzhledem ke specifickým nárokům na vlhkost prostředí nejsou klíšťata na otevřených, prosluněných suchých místech a také na rašeliništích a v trvale podmáčeném terénu.

* V zemědělských kulturách se nevyskytují.

* S nadmořskou výškou velikost populace klíštěte klesá, nicméně na našem území byl jeho výskyt v posledních desetiletích zaznamenán i v horských polohách až na horní hranici lesa.



Zdroj: KHS Brno a ČHMÚ