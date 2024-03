Stejně jako v klasickém sumu je účelem vytlačit svého soupeře z vytyčeného ringu. Roboti jsou spolu rychle hotoví a většina zápasů je rozhodnuta do několika vteřin. „Neviděl jsem, kdo vyhrál, musíme znova, restart!“ oznamuje ale tentokrát rozhodčí a oba roboti se tak znovu staví na své pozice.

Do soutěže se mohl přihlásit kdokoliv, komu ještě nebylo devatenáct let. „Ve škole jsme se umístili na robotickém dni a pan učitel se rozhodl, že budeme objíždět soutěže,“ smějí se Jakub Vrána a Matěj Bíca, kteří na soutěž dorazili z Obchodní akademie Přerov.

VIDEO: Pokrok při budování brněnského VMO Žabovřeská. Proleťte se nad stavbou

Kromě sumo zápasů účastníci soutěží v dalších šesti kategoriích. Nejkreativnější z nich je freestyle. Pozornosti si užívá robot oblečený do mikiny a kalhot, s obličejem připomínajícím Fantomase. Mrká, hýbe pusou, a dokonce mluví. „Jsou to naše hlasy, upravené pomocí programů,“ vysvětluje chlapec z týmu The Benders, který robota vytvořil.

Na Robotiádu naváže v sobotu od desíti hodin akce VIDA! Roboti, kde návštěvníci uvidí přehlídku robotů, ale i workshopy a dílny pro děti. „Příchozí se mohou těšit i na stavění a programování robotů z lega a Ozoboty. Jejich pohyb lze ovládat kreslením barevných čar, takže to zvládnou i děti od čtyř let,“ pozvala na akci Kateřina Brettschneiderová, tisková mluvčí VIDA!