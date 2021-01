Brňané kupující si roční předplatní jízdenku na městskou hromadnou dopravu získají i letos zhruba třetinovou dotaci. Při podání žádosti ale už musí mít zaplacený poplatek za komunální odpad. Představitelé města mírně změnili pravidla.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Attila Racek

Dřív žadatelům stačilo požádat si o příspěvek od města ve výši 1425 korun a poplatek za odpad zaplatit až do konce května. Nyní si žádost podají do šedesáti dnů od zakoupení jízdenky, v této lhůtě však musí uhradit i částku za odpad. „Stávaly se situace, že řádově stovky žadatelů o dotaci nesplnily podmínku mít uhrazený poplatek za odpad do 31. května kalendářního roku a městu následně vznikaly náklady na jejich upozornění," uvedla Radka Loukotová z tiskového střediska magistrátu. Chtějí tím eliminovat počet dlužníků.