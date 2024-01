Majitelka cukrárny Alena Tullová v ní prožila krásné chvíle, ale musela i bojovat. Za svou kariéru si prošla několika důslednými kontrolami a dokonce i hospodářskou kriminálkou.

Zažila koronavirovou krizi, která byla pro podnikatele, hlavně ty malé, velice nepříjemná. „Přes koronu to bylo náročné. Prvně jsem měla okýnko, kde jsem připravovala, co kdo chtěl, ale to mi pak strážníci zakázali a mohla jsem prodávat jen balené věci,“ zmiňuje Tullová.

Naopak s úsměvem vzpomíná na pozvánky ze zahraničí, například z Itálie na zmrzlinářské výstavy nebo na celosvětový veletrh do Paříže. Vždy ji moc těšilo, když svým zákazníkům mohla přivést něco nového. Právě návštěvníci cukrárny Tullovou tlačili vpřed, hlavně když se jednalo o děti. „Miluju děti a svoji rodinu bohužel nemám, takže jsem spolupracovala s mateřskou školou, kdy mi děti chodily zpívat do cukrárny. Je to milé, říkají mi teto,“ dodává majitelka.