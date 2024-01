/VIDEO/ Několik důležitých milníků zvládli loni silničáři na stavbě velkého městského okruhu v brněnské Žabovřeské ulici. Po dokončení tam budou jezdit auta ve dvou pruzích v obou směrech. „Dokončení stavby plánujeme letos na podzim," sdlěila mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.

Několik důležitých milníků zvládli loni silničáři na stavbě velkého městského okruhu v brněnské Žabovřeské ulici. | Video: Studio Daněk

Březen: první testovací jízda v tramvajovém tunelu

Dva roky jezdily tramvaje linky 1 kvůli výluce pouze do zastávky Pisárky. Pokud chtěli cestující pokračovat dál směrem do Bystrce, museli přestoupit na autobus nebo trolejbus.

Loni v březnu absolvovala tramvaj první testovací jízdu v novém tramvajovém tunelu. „Budou následovat další zkušební jízdy," sdělila tehdy mluvčí brněnského dopravního podniku Barbora Doležalová.

Tramvajový tunel s únikovou štolou tvoří jedna tunelová trouba. Délka jižní přesypané části je tři metry, délka ražené části je 334 metrů, délka severní přesypané části je 164 metrů.

Květen: zprovoznění tramvajového tunelu

Od prvního května 2023 začaly tramvaje pravidelně jezdit novým tramvajovým tunelem v Žabovřeské ulici. Tunel je dlouhý zhruba půl kilometru a široký devět metrů. Ražba trvala přes půl roku. „Ražba má 333 metrů. Nebyla úplně jednoduchá, ale velmi rychlá. Zajímavostí je, že jsme tady použili stříkaný vláknobeton z polypropylenu," zmínil za společnost Subterra Jiří Tesař.

V době výluky jezdily tramvaje linky 1 z Řečkovic pouze do vozovny Pisárky, od května pokračují opět až do Bystrce. „Tato linka má 154 let. Ročně linkou 1 přepravíme sto tisíc cestujících," vyčíslil při dokončení tunelu generální ředitel dopravního podniku Miloš Havránek.

Srpen: převedení provozu do jednoho jízdního pásu silniční galerie

Od prvního srpna loňského roku řidiči ve směru ke Královopolskému tunelu jezdí v Žabovřeské ulici po novém úseku velkého městského okruhu. Silničáři převedli dopravu do nově postavené zastřešené silniční galerie. Nyní stavbaři budují levý jízdní pás silniční galerie. Pokračuje i stavba protihlukové zdi či rekonstrukce opěrné zdi u řeky Svratky.

Zdroj: Studio Daněk

Důležitým milníkem bylo zprovoznění tramvajového tunelu a převedení provozu do jednoho jízdního pásu silniční galerie. Dokončení stavby plánujeme letos na podzim.