Místo důstojného a klidného prostoru k setkání a odpočinku v centru města koupaliště, skatepark a terč vandalů. Poté, co si stále více Brňanů stěžovalo na situaci na ploše před Janáčkovým divadlem a město ztrácelo stále více peněz za opravy, vedení Brna zavedlo na piazzetě nový provozní řád. Platí již rok. Podle správců plochy výrazně pomohl. Skateboardisté a vandalové prostor opustili. Lidé pletoucí si tamní fontánu s bazénem ale kolemjdoucí potkají i nadále. Situaci navíc zkomplikovalo rozvolnění protialkoholní vyhlášky.

Prostor má ve správě Veřejná zeleň města Brna. Za rok za péči o něj ušetřila. „Nový provozní řád se nám osvědčil. Sice jsme letos ještě opravovali porozbíjenou kamennou dlažbu a obklady, šlo ale o starší poškození. Od zavedení zákazů jsme nic velkého neměli rozbité a zejména jsme ušetřili zhruba padesát tisíc za chemií do vody," pochválil ředitel mětské společnosti Jozef Kasala.

Byť podle něj koupajících se v kašně výrazně ubylo, Brňany kritizovaný nešvar z místa nezmizel. Jak se přesvědčili v uplynulých horkých dnech na místě i redaktoři Deníku Rovnost, fontána i malé gejzíry nadále některé rodiny využívají jako koupaliště pro děti. „Koupajících se lidí a nepořádku v kašně jsem si všimla mnohokrát. To, co se děje ve fontáně, je katastrofa. Už několikrát jsem se tudy chtěla v klidu projít s kočárkem nebo si sednout a vypít si kávu. Ale vždycky, když tu vidím něco takového, radši se hned obrátím a jdeme jinam. Je to tady jak na koupáku, opravdu se mi to nelíbí," kritizovala třeba Karmen Jájová, která místem právě procházela.

Co zakazuje provozní řád

• rozdělávat oheň, používat zábavnou pyrotechniku, vnášet zbraně

• využívat plochu ke komerčním účelům (mimo povolené akce)

• užívat zařízení při zjištěném poškození a je-li vyřazeno z provozu

• úmyslně poškozovat a znečišťovat veřejnou plochu včetně vybavení

• vjíždět do prostoru motorovými prostředky bez povolení

• pohybovat se na kolečkových bruslích a skateboardech

• nechat psy nebo jiná zvířata koupat ve vodních prvcích

Podobný názor má i Adéla Vrbanová. „Vodní opona a menší trysky před Janáčkovým divadlem se mi líbí nejvíc z fontán ve městě. Jen by si někteří lidé měli uvědomit, že tu fontány nemáme kvůli jejich osobní hygieně nebo umývání potravin," poznamenala žena.

Narážela při tom na nedávný incident, kdy si dvojice si v kašně umývala maso na opékání. Případ řešili brněnští strážníci, kteří piazzetu rovněž kontrolují. Pokud se navíc zaměstnancům Veřejné zeleně nedaří vymáhat od návštěvníků prostoru dodržování provozního řádu, strážníci jim mohou asistovat. „Situace se z našeho pohledu zlepšila, i když se stále objevuje řada prohřešků. Za uplynulý rok tady evidujeme přibližně čtyři desítky případů, většinou méně závažných. Setkáváme se například se znečišťováním parku, rušením nočního klidu. Kašnu bohužel někteří lidé využívají k osobní hygieně a myjí si v ní celé tělo," uvedl mluvčí strážníků Jakub Ghanem.

Podle brněnské primátorky Markéty Vaňkové ale situace není taková, aby město provozní řád ještě zpřísňovalo. „Jsme pyšní, že jsme městem s živým centrem, což ale samozřejmě s sebou nese i negativa, třeba zvýšené nároky na úklid. Problém s koupáním v kašně řeší městská policie domluvou bez nějakých zásadních problémů. Pro letošek tedy další změny řádu nechystáme. Uvidíme, jaké budou zkušenosti z letošního léta, kdy čekáme, že v Brně bude víc lidí než obvykle. Případně se rozhodneme podle toho," zhodnotila.

Podle Kasaly z Veřejné zeleně budou takové zkušenosti negativní. Dosud příznivou situaci po zavedení provozního řádu v těchto týdnech totiž podle něj začalo komplikovat rozvolnění městské protialkoholní vyhlášky. Vedení města na několika vybraných místech umožnilo lidem pít alkohol i mimo prostor restaurací a podniků. „Lidé to pojali příliš volně a vyhlášku porušují i v místech, kde rozvolnění neplatí. Takže náklady na údržbu parku před Janáčkovým divadlem už nám zase stoupají," kritizoval.

To, že u mnoha případů poškozování prostoru hrál i v minulosti roli alkohol, připouští i brněnští strážníci. „Zhruba čtvrtina případů z loňska se odehrála pozdě v noci a často na nich měl podíl alkohol. Není výjimkou, že zde hlídky zasahují u silně opilých lidí," zmínil Ghanem.

Podle některých představitelů města je ale na rušení uvolnění protialkoholní vyhlášky brzy. „Již dopředu jsme avizovali, že uvolnění ponecháme v létě a poté jej zhodotíme," zmínil náměstek brněnské primátorky Petr Hladík.

ELIŠKA GÁFRIKOVÁ

IVA KOVAČIČOVÁ