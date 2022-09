Rozházené kusy těl všude okolo: vyklízejí podchod pod brněnským hlavním nádražím

Navzdory tomu, že město chce s rekonstrukcí podchodu začít až v příštím roce, stánkoví prodejci museli část podchodu směrem k obchodnímu centru Dornych vyklidit už na konci minulého roku. Podle mluvčího brněnského magistrátu Filipa Poňuchálka údajně kvůli končícímu stavebnímu povolení.

Zástupce iniciativy za záchranu brněnského podchodu Tomáš Uher, který už dříve nesouhlasil s tím, že podchod bude dlouhou dobu zet prázdnotou a město tak přijde o příjmy z pronájmů, další posun nepřekvapil. „Stalo se přesně to, co jsme očekávali. Právě proto naše iniciativa vznikla, protože politici řeší něco, co nemají naplánované. Město zavírá stánky kvůli rekonstrukci, která bude někdy v nedohlednu. My jsme na to upozorňovali a přesně to se teď stalo. Zhruba tři čtvrtě roku zpátky prezentovali data a plány, kdy to bude hotové, a nesplnili to,“ konstatoval Uher.

Za pravdu mu dává i Brňanka Eva Kosková. „Vadí mi to velice, protože já jsem si sem chodila do stánku pro kandované ovoce. Nechápu, proč to zrušili, když tady teď nic není. Jsem naštvaná,“ říká rozezleně.

Souhlasí s ní i Marcela, která v podchodu prodává časopis Nový Prostor. „Do konce roku tu byly stánky s vietnamskými trhovci. Vzadu ještě jsou, půlku z nich ale vystěhovali s tím, že se to bude spravovat a zatím se nic neděje. Jsou tu akorát plakáty a to je všechno. Byla bych ráda, kdyby se to spravilo, ale to by proto páni navrchu museli začít něco dělat,“ uvedla.

V první etapě by se měl rekonstruovat samotný tubus podchodu. Nový podchod by měl být podle Loukotové přehledný a čistý. Prioritou bude zejména přehlednost. „Podchod dostane nový orientační systém a hlavní výstupy na vlak a k tramvajím budou barevně vyznačeny. Obchody v něm budou mít sjednocené fasády a budou nabízet zboží a služby spojené s každodenním cestováním,“ popsala.

Komerční prostory by měly odpovídat stylu obchodní pasáže, včetně větších výloh a rozšíření prodejních prostor. Vedení města již také schválilo preferované služby a sortiment, jako je denní tisk a časopisy, rychlé občerstvení, kavárna, prodejna potravin, výroba klíčů, kadeřnictví, pedikúra, kontaktní místa brněnského dopravního podniku nebo Turistické informační centrum města Brna.

Podle Uhra nicméně návrh nerespektuje způsob, jakým občané podchod v současné době využívají. Podchodem lidé podle něj hlavně procházejí, trávit čas v něm nikdo nebude. „Na papíře to zní všechno krásně, ale je tam ignorace vůči tomu, co tam lidé každodenně zažívají. Když procházíte podchodem, často jdete z práce na dopravu, spěcháte na schůzku, vyzvednout děti ze školy nebo do obchodu nakoupit potraviny. Podchod je tedy něco, čím proudí dav lidí. To, co se tam během let vykrystalizovalo, byla přesně ta okýnka, u kterých člověka obslouží do jedné minuty, a on může pokračovat dál za svými povinnostmi. V kavárně tam nikdo sedět nebude,“ myslí si Uher. Výsledkem tak podle něj bude pouhé střídání nájemců.

Zdroj: se souhlasem Kanceláře architekta města Brna

Jak bude město prostory nově zrekonstruovaného podchodu pronajímat, je zatím nejasné. I to Uher považuje za diletantství. Už dříve přitom kritizoval, že stánkaři, kteří v prosinci museli prostory vyklidit, neví, jestli se tam po rekonstrukci budou moci vrátit. „Existuje varianta, že se stánkaři o ty prostory budou moci sami ucházet nebo že to dají nějaké firmě jako celek a ta si pak bude sama soutěžit, kdo dá víc. Politici to ale zase nemají naplánované a nevědí, jakým způsobem to potom uvolní,“ řekl.

U rekonstrukce brněnského podchodu se počítalo s náklady mezi padesáti až šedesáti miliony korun a podle Loukotové město předpokládá, že rozpočet bude dodržen. Podle odborníka na finance, který působí na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity, Petra Valoucha to ale není příliš pravděpodobné. „Vzhledem ke skutečnosti, že původní náklady na rekonstrukci podchodu pod brněnským nádražím byly pro rok 2022 odhadovány v rozmezí padesáti až šedesáti milionů, ale dochází k posunu rekonstrukce o více než rok, lze očekávat, že při současném vývoji cen stavebních prací bude velmi obtížné stanovený rozpočet dodržet. Například jen meziroční růst cen stavebních prací a děl v prvním čtvrtletí tohoto roku proti prvnímu čtvrtletí minulého roku činil jedenáct procent. Můj odhad tedy je, že lze pravděpodobně očekávat zvýšení finální ceny až někam k osmdesáti milionům korun,“ je přesvědčený Valouch.