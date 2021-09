Ještě loni připomínalo náměstí Svobody často spíš autostrádu než klidné prostranství v srdci brněnské pěší zóny. Po zavedení nových pravidel pro vjezdy do historického centra Brna před rokem se situace podle představitelů města i strážníků výrazně zlepšila. Aut v lokalitě nově rozdělené na pěší zónu a šest podoblastí ubylo. Ke snížení jejich počtu přispělo i rozdávání pokut řidičům vjíždějícím bez povolení, kteří už za ně zaplatili zhruba pět milionů korun.

Nová pravidla pro vjezdy po roce



* vydaná oprávnění: zhruba 11 tisíc

* rozdělení povolení podle skupin: přibližně 2 tisíce pro rezidenty a abonenty, stejně tak pro zásobování, 500 pro taxi, další bez přesného počtu pro rozvážkové a technické služby

* vydaná oprávnění do pěší zóny: asi 6 tisíc

* aktuální pokuty: přibližně 15 tisíc

* uhrazené aktuální pokuty: zhruba 7,5 tisíce

* vybrané peníze za pokuty: asi 5 milionů korun



Zdroj: MMB

Kamery fungují rok, naostro půl roku. Kvůli zachyceným prohřeškům udělují magistrátní úředníci okolo pěti tisíc pokut měsíčně. Výše sankce je sedm set korun. „V současnosti evidujeme přibližně patnáct tisíc oznámení. Asi půlku pokut už řidiči uhradili, dělá to asi pět milionů,“ uvedl městský radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Politici původně slibovali, že pokuty za neoprávněný vjezd dostanou šoféři i zpětně. K tomuto kroku ale úředníci nepřistoupí, řeší pouze aktuální prohřešky.

Vybrané peníze směřují do Fondu mobility, ze kterého pak putují do dopravních projektů. Jedná se například o systém rezidentního parkování, parkoviště nebo podporu sdílených strojů.

Nová koncepce měla výrazně snížit množství povolení k vjezdu. Před změnou jej mělo třináct tisíc aut. Dosud magistrátní úředníci vydali oprávnění pro jedenáct tisíc vozů. „Rezidenti a abonenti mají asi dva tisíce, stejně jako zásobování. Taxi okolo pěti set. Další patři rozvozovým a technickým službám, které nemají vlastní kategorii, nemůžeme je proto vyčíslit,“ přiblížila Anna Dudková z tiskového střediska magistrátu.

Právě počet vydaných oprávnění považuje radní Brna-středu pro dopravu Jan Mandát za příliš velký. „Nevidím důvod, proč má každý den do historického centra vjíždět jedenáct tisíc aut,“ poznamenal. O problému chce na magistrátu jednat.

Novinka u vjezdů vyhnala mimo pěší zónu vozy doručovatelů jídla. „Naši kurýři vždy zaparkují na místech k tomu určených, tedy pro zásobování či krátkodobé stání. Poté dojdou chůzí vyzvednout objednávku v restauraci nebo ji předají zákazníkovi,“ popsal oblastní manažer Dáme jídlo Petr Polišenský. Firma má pětapadesát povolení k vjezdům do podoblastí okolo pěší zóny. Do ní smí doručovatelé na kole či koloběžce.

I přes tato omezení související s novou koncepcí podle Polišenského rozdíl v poptávce po objednávkách v historickém centru

v Dáme jídlo nezaznamenali. „Zákazník podle nás nově zavedená pravidla při objednávce ani dodání nepozná," uvedl.

Strážníci v pěší zóně řeší měsíčně asi stovku přestupků kvůli špatnému parkování. „V celém historickém jádru je to průměrně přes sedm set prohřešků za měsíc. A to počítáme červenec coby prázdninový měsíc se slabším provozem,“ upozornil mluvčí městské policie Jakub Ghanem. Další desítky prohřešků mimo tuto statistiku tvoří jízdy do zákazu vjezdu nebo na chodníku v případě cyklistů.

O dvě třetiny méně přestupků kvůli parkování

Přestupků souvisejících se špatným parkováním v pěší zóně je podle Ghanema v porovnání se stejným obdobím loňského roku zhruba o dvě třetiny méně. I tak u třetiny z nich využili strážníci botičku. „Přes polovinu jsme vyřešili pokutou a asi třetina událostí končí ve správním řízení. Pouze v několika odůvodněných případech volí hlídky domluvu. Například v červenci ale v pěší zóně taková situace nenastala ani jednou, v červnu třikrát a v květnu šestkrát," doplnil Ghanem.

Množství projíždějících aut ulicemi historického centra se projevilo do stavu jejich dlažby. Řadu z nich museli městští silničáři opravit. Jen za loňský a letošní rok na opravy v nezbytně nutném rozsahu vynaložili přes osmnáct milionů korun. Zaměřili se na Zámečnickou, Mozartovu, Kozí, Českou, Masarykovu, Joštovu a Kobližnou ulici a také na náměstí Svobody a Moravské náměstí.

Ještě letos opraví silničáři Běhounskou v úseku mezi náměstím Svobody a Jakubským náměstím. „Na příští rok je v plánu rozpočtu i Masarykova v úseku mezi Josefskou a náměstím Svobody za 20,2 milionu korun. Opravu musíme koordinovat s dopravním podnikem kvůli rekonstrukci tramvajového tělesa," sdělila mluvčí Brněnských komunikací Vladimíra Navrátilová.

Doplnila, že náklady na silnice v městské památkové rezervaci, kam spadá i historické centrum, hrubě odhadují na víc než dvě stě milionů korun. Zahrnují do nich celoplošné opravy či rekonstrukce komunikací.