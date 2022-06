Nové ubytování si chválí Ukrajinec Ivan Adam, který tu žije už tři měsíce. „Je to tu super. Máme vše, co potřebujeme, včetně vybavené kuchyně a koupelny. Rád bych ale do budoucna bydlel v nějakém bytě,“ svěřuje se na místě reportérce Deníku Rovnost uprchlík z ukrajinského Užhorodu.