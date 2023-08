V Rosicích spěchají se stavbou mostu. Příští rok tam povede náhradní doprava

Redakce

/FOTO/ Nový most u Penamu v Rosicích u Brna musí být hotový do konce letošního roku. Ten předchozí byl v havarijním stavu. Spěchá se kvůli plánované výluce na železnici, při které budou lidé jezdit náhradní dopravou vedenou přes právě stavěný most.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Starý most v Rosicích už nesplňoval únosnost. | Foto: Město Rosice