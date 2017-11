Rosičtí chtějí obchvat. A trápí je herny, ukázalo fórum

Rosice – Chybějící obchvat nebo potíže s nonstop hernami. Na deset nejpalčivějších problémů letos upozornili obyvatelé Rosic v anketě Veřejném fórum, o níž už Brněnský deník Rovnost informoval. Její nejnovější výsledky a podněty místních město nyní zařadí do komunitního plánu.

V anketě mohli lidé hlasovat na rosických webových stránkách do konce června. Před nedávnem vedení města zveřejnilo výsledky.

Za největší problémy místní považují hrozící ztrátu jednotky profesionálních hasičů, vadí jim také nonstop herny. „Další věc, která místní trápí, je to, že už čtyřicet let čekají na obchvat města. Věřím, že se některé z problémů podaří vyřešit co nejdříve,“ přiblížil tamní starosta Jaroslav Světlík.

Fórum mělo umožnit místním podílet se na rozhodování o městě. Akci podpořil projekt Zdravé město a místní Agenda 21. „Chtěli jsme tímto způsobem upozornit na deset největších problémů v Rosicích, a dát tak směr vedení města v jejich odstraňování. Do ankety přispělo přes pět set lidí, což není málo. Výsledky hlasování promítneme do komunitního plánu zdraví a kvality života, se kterým na podzim seznámíme zastupitelstvo,“ doplnil Světlík.

Nejpozději příští rok při druhém ročníku Veřejného fóra se lidé dozví, které z podnětů se podařilo vyřešit.