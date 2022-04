Domácnosti ani města nechtějí být závislé na dodávkách zemního plynu ze zahraničí. Představitelé brněnského magistrátu plánují do roku 2030 na území města snížit produkci oxidu uhličitého až o čtyřicet procent.

Podle Štěpána Chalupy z Komory obnovitelných zdrojů energie si loni přes padesát tisíc domácností pořídilo vlastní zdroj energie. „Zájem o obnovitelné zdroje rostl už před rusko-ukrajinskou krizí. Za posledních deset let se o čtyřnásobek zvýšila poptávka po tepelných čerpadlech. Zájem o fotovoltaiku narostl za dva roky na trojnásobek. Peletami topí přes čtyřicet tisíc domácností a firem a solární termické kolektory využívá přes 115 tisíc domácností,“ vyjmenoval Chalupa.

Existují různé nástroje, jak snížit nežádoucí emise. „Důležité je snížit spotřebu energií například úspornými opatřeními či zateplením budov a pokrytí spotřebovávané energie obnovitelnými zdroji,“ dodal Chalupa.

Novostavby a rekonstrukce budov by měly splňovat funkce pasivních domů. „Objekty by měly být soběstačné, tak aby zapadly do třídy A nebo B energetické náročnosti budov. Kvalitní stavby sníží emise skleníkových plynů, což přispěje k šetření naší planety,“ sdělil Libor Hrubý z Centra pasivního domu.

Každý člověk za rok vyprodukuje dvanáct tun oxidu uhličitého. „Uhlíkovou stopu zanecháváme při každodenních činnostech jako je čištění zubů či sprchování. Těžko představitelné množství tohoto plynu jsme se rozhodli demonstrovat oranžovou nafukovací krychlí o rozměrech asi 8x8x8 metrů, kam jsme stlačili tunu oxidu uhličitého. Cílem je upozornit lidi na problematiku znečištěného ovzduší,“ informoval primátorčin náměstek Petr Hladík.

Nafukovací krychle je aktuálně k vidění na Festivalu architektury na brněnském výstavišti v pavilonu V.