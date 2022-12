Vědci sledují například schopnost půdy propouštět vodu nebo vlastnosti, jež ovlivňují zvýšenou náchylnost k erozi. Výsledky jejich výzkumu možná již brzy pomohou přímo v praxi. „Požáry vždy byly a budou přirozenou součástí vývoje ekosystémů. Z hlediska přírody se jedná o fascinující jev, o jehož důsledcích ale stále nevíme vše. Naším cílem je navrhnout vhodnou fytoremediační metodu, která by mohla pomoci s obnovou spálené půdy,“ vysvětlila členka výzkumného týmu z Ústavu aplikované a krajinné ekologie Petra Martínez Barroso.

Fytoremediace je ekologická a nízkonákladová metoda, která využívá rostliny k odstranění znečišťujících látek z prostředí. S nežádoucími nečistotami v půdě dokáží rostliny různě nakládat, čímž posléze zabrání jejich dalšímu šíření do okolního prostředí.

Rostliny rovněž dokáží přeměnit znečištění na méně toxickou formu, prostřednictvím listů je pak předají do ovzduší. Odborníci testovali vybrané travní druhy běžně se vyskytující v přírodě, třeba jílek vytrvalý. „Kromě schopnosti z půdy odstraňovat polutanty, jako jsou těžké kovy a další prvky, je výhodou fytoremediační metody i to, že rostliny přispívají ke zpevnění půdního povrchu, a tím pádem zmírňují odtok vody a erozi, na které je půda po požáru náchylná. Díky kompostu se navrací do země aktivní humus, živiny a mikroorganismy,“ pokračovala Martínez Barroso.

Výzkumný tým se zároveň soustředil na to, aby získal přesná data o rozdílech mezi vlastnostmi spálené a nespálené půdy. Navzdory významnému vlivu požárů na životní prostředí totiž komplexní data z podmínek střední Evropy odborníkům dosud chybí.