Dva tisíce unikátních návštěvníků za první tři dny provozu, desítky firem a lidí přivážejících materiál nebo třeba potraviny. Nový web Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně určený pro dobrovolnickou pomoc vyvolal v prvních dnech po spuštění velkou odezvu institucí, firem i běžných lidí.

Život v době nákazy koronavirem, ilustrační foto | Foto: archiv

Zájemci přispěli ušitými rouškami, dobrovolnickou činností i materiální nebo peněžní pomocí. „Evidujeme desítky firem a lidí, kteří se ozvali a dopravili nám nejrůznější materiál, potraviny. Zkrátka to, co se v těchto chvílích hodí zdravotníkům a zaměstnancům nemocnice a co jim vytváří zázemí. Lidé a firmy přispívají i penězi, za které nakoupíme pomůcky a přístroje pro boj s koronavirem,“ uvedl ředitel nemocnice Vlastimil Vajdák.