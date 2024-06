Podle žabčického starosty Jakuba Coufalíka je silnice, kterou plánují krajští silničáři letos opravit, v žalostném stavu. „Přestože je to využívaná cesta k dálnici, někteří lidé si raději hledají objízdné trasy,“ poznamenal ke kondici silničního úseku.

Špatný stav silnice potvrdil Deníku také starosta nedalekých Pohořelic Miroslav Novák. „Jsou tam propadliny a výtluky. Lepí se to asfaltem, a ten pak lítá do podběhu na autě. Myslím, že by ji měli opravit, i kdyby se žádné Dukovany nedostavovaly,“ zamyslel se.