Z úrovně města plánují v součinnosti s opravou silnice zajistit rekonstrukci chodníků, parkovacích a zelených ploch v Masarykově. Vymění také část kanalizace. „Její první polovinu jsme zrekonstruovali už v roce 2011. U druhé jsme se se silničáři domluvili, že k ní přistoupíme, až oni kopnou do země, protože většina hlavního potrubí vede pod silnicí," vysvětlil místní starosta Josef Šiška.

Chodníky v části Masarykovy a přilehlé Husovy přitom dělníci opravili už před několika lety.

Rekonstrukce silnice v Masarykově má být rozdělená do tří fází. Jedna zahrne úsek od radnice po Husovu, další od této ulice zhruba k vjezdu do areálu bývalého podniku Fruta. Samostatná část bude také odtud dál na konec ulice ve směru do brněnských Přízřenic.

Po ulici míří pravidelně autobusová linka 49, která vyjíždí ze zastávky Úzká v Brně a končí u nákupního centra Olympia. I kvůli ní má zůstat opravovaná část vždy průjezdná pro hromadnou dopravu.

Konec úzkého průjezdu u městské knihovny má zajistit odstranění protějšího domu, který je součástí tamní farnosti. Její zástupci i představitelé Biskupství brněnského s tím souhlasí. Proces ale komplikuje a možná i zablokuje skutečnost, že je celý areál památkově chráněný. „Na ministerstvo kultury jsme se obrátili s žádostí o odpamátnění budovy. Na jeho rozhodnutí zatím čekáme," sdělil tamní farář Zdeněk Drštka.

Náhradou za odstraněný objekt má případně být nový, který vznikne o několik metrů dál od silnice západním směrem. „Pokud by se podařilo dům odsunout, vznikla by podle návrhu řádná šest metrů široká silnice a po obou jejích stranách jedenapůlmetrový chodník. U fary by ještě zůstala mezera asi o stejné šíři," upřesnil Šiška.

Úprav se má dočkat také blízká křižovatka Masarykovy a Benešovy ulice, po níž řidiči do prostoru vjíždí jednosměrkou. Kromě řidičů se vylepšení u křížení dotkne i pěších, protože tamní přechod pro chodce dostane středový ostrůvek.

Modřice



První písemná zmínka: 1141

Počet obyvatel: 5 400



Významný rodák:



Jiří Dvořák



V Modřicích se narodil herec Jiří Dvořák. Do povědomí diváků se zapsal nesmazatelně jako čert Uriáš v pohádce Anděl Páně. Z výčtu řady dalších rolí stojí za zmínku například hrabě von Helldorff ve snímku Lída Baarová. Objevil se i v legendárním televizním seriálu Zdivočelá země, v seriálu Černí andělé nebo Strážce duší. Ztvárnil Bedřicha Augusta Harracha v sérii Marie Terezie a je vítězem deváté řady Stard Dance…když hvězdy tančí.





Jiří Dvořák.Zdroj: Deník / Attila Racek

Tip na výlet



Hrad Špilberk, Brno



Asi deset kilometrů do Modřic najdou výletníci Brno. Tamní dominanta, hrad Špiberk, láká návštěvníky s novou sezonou na novou prohlídkovou trasu. Od 1. dubna si mohou příchozí užít Příběh hradu. Navštíví renesanční salonek s jediným zachovaným renesančním oknem na Špilberku a rozměrnými obrazy habsburských panovníků. Dále budete moci vstoupit do Vlaštovčího hnízda. Jedná se o společenský prostor vybudovaný v letech druhé světové války pro důstojníky wehrmachtu s původními, krásně zdobenými kachlovými kamny, a mnoho dalších míst. Prohlídky začnou na Malém nádvoří vždy v devět, jedenáct, v jednu a ve tři. Otevřeno je denně kromě pondělí

Jedna z dominant Brna hrad Špilberk. Zdroj: Deník/Michal Hrabal