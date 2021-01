/MAPA/ Pěšky ze zastávky městské hromadné dopravy nebo z parkovišť ležících mimo Jundrov. Představitelé městské části nedávno zveřejnili mapu s vyznačenými pěšími trasami k vyhledávané rozhledně Holedná. Jejich cílem je, aby dojíždějící návštěvníci nezahlcovali jundrovské ulice nacházející se pod věží.

Brněnská rozhledna Holedná v obležení lidí. | Video: Deník / Oldřich Haluza

Přistoupit plánují i k rozmístění informačních tabulí na celou trasu od vjezdu do městské části až po ulice pod rozhlednou, které řidiče navedou na jiná parkoviště. „V Jundrově je už tak nedostatek parkovacích míst. Snažíme se, aby situace rezidenty poškozovala co nejméně. Ideální by bylo, kdyby k nám lidé auty nejezdili, někde je nechali a přesedli na tramvaj nebo autobus," uvedla tamní starostka Ivana Fajnorová.