Čtyřnásobně dražší oprava Moravského náměstí v Brně: peníze vezmou z údržby bytů

Rozpočet Brna-středu pro rok 2022



Příjmy: 499 milionů korunvýdaje: 531 milionů

Rozdíl: pokrytí zůstatkem 32 milionů z letošního roku

Neúčelová dotace od Brna: 222 milionů

Investice: 90 milionů a nevyčerpané peníze z letošního roku

Na investice do zeleně poputuje pět milionů korun. Konkrétně na obnovu vnitrobloku Hoppova a úpravu Římského náměstí. Opoziční zastupitel Michal Závodský částku označil za žalostnou. Bez podpory zůstanou návrhy odboru životního prostředí za šestapadesát milionů. „Radnice tak nic nedá do zkrásnění parčíku v Tomešově, revitalizace vnitrobloku Bayerovy a Botanické nebo do workoutových a fitness prvků u Vaňkova náměstí. Na investice do zeleně na celý rok jde zhruba stejná částka jako stojí jedna přestavba školnického bytu na družinu na základní škole na náměstí Míru,“ upozornil Závodský.

Místostarosta Martin Landa, pod něhož životní prostředí spadá, připomněl, že k rozpočtu zastupitelé neměli na jednání jedinou připomínku. „Jeho schválená skladba je výsledek možného a nikoliv moje představa. Měl jsem navržené položky, na které se peníze nenašly. Avšak v průběhu roku, podle výsledku hospodaření, úspor a v závislosti na dotacích přistupujeme k už připraveným projektům. Doufám, že tak to bude i příští rok,“ reagoval.

Podle Landy lze za investici do zeleně považovat rekonstrukci parku na Moravském náměstí za 132 milionů. Jde o jednu z nejvyšších vynaložených částek městské části.

Z úrovně města na ni poputuje zhruba pětadevadesát milionů korun. Zbytek doplatí představitelé Brna-středu. Přímo z rozpočtu ale uhradí pouze malou část peněz. Pětatřicet milionů pokryje suma vyčleněná z bytového fondu, který není jeho součástí.

Právě skutečnost, že na parkovou opravu půjdou peníze určené na byty, vadí opozičnímu zastupiteli Petru Kalouskovi. „Rekonstrukce parku je jistě potřebná a správná věc. Její náklady se ale vyšplhaly na trojnásobek oproti původnímu plánu a použijí se na ni prostředky z fondu na opravy bytů a domů. Mnohé budovy pak město prodává s odůvodněním, že je nemůže právě kvůli chybějícím penězům opravit,“ uvedl Kalousek.

Starosta Brna-středu Vojtěch Mencl už dřív řekl, že nájemníci peníze využité jinak nepocítí, protože z takzvané vedlejší hospodářské činnosti je peněz na plánované opravy bytů v příštím roce dost. „Schválili jsme na ně 291 milionů, což představuje nárůst o dvaašedesát milionů oproti přijatému plánu pro letošní rok,“ vyčíslil místostarosta Roman Kotěra, který má na starosti ekonomiku a rozpočet.

Přístavba školy i rozšíření wellness na Kraví hoře

Podle brněnského ekonoma Petra Pelce je pro městskou část v současnosti výhodné investovat do bytových a nebytových prostor, které má ve správě od Brna. „Po rekonstrukci je pak mohou lépe využít. Křivka trhu s realitami je momentálně rostoucí,“ vysvětlil odborník.

Na radnici Brna-středu počítají pro příští rok s celkovými příjmy půl miliardy bez jednoho milionu. Výdaje se vyšplhají na 531 milionů. „Pro příští rok nám Brno schválilo neúčelovou dotaci 222 milionů, což je dvacetiprocentní nárůst. Každoročně představuje nejvýznamnější zdroj příjmů našeho rozpočtu, využije se například na údržbu zeleně nebo pro školství a podobně,“ oznámil vedoucí ekonomického odboru radnice Tomáš Matejov.

Kromě rekonstrukce parku patří mezi velké investice dokončení několika projektů. Jde o přístavbu základní školy v Antonínské ulici, opravy bytových domů na adresách Vídeňská 11 a Nádražní 4 nebo opravu sportovního areálu na Kraví hoře a jeho rozšíření o wellness.