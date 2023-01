Proč budete volit Andreje Babiše? Protože je to jediný politik, který tuto zemi může znovu vrátit tam, kde byla. Ne jako ta koalice Spolu, ta je nehorázná.

Byl jste rozhodnutý už dávno, nebo vás ovlivnily průzkumy či debaty před volbami?

Já jsem byl rozhodnutý ve chvíli, kdy vstoupil Andrej Babiš do vlády.

Co od prezidenta očekáváte?

Že bude spojovat lidi. A to Andrej Babiš chce. Taky to, že bude dělat všechno pro to, aby se měli lidé dobře.

Věříte slibům prezidentských kandidátů?

Věřím jedině slibům pana Babiše. Jedině jemu.

Víte, že prezidentovy pravomoci jsou podle ústavy omezené?

Ano, to vím. Ale věřím tomu, že Andrej Babiš bude podle svých pravomocí dělat všechno pro to, aby stmeloval lidi a nerozvracel společnost tak, jak to dělá tato koalice.

Proč si myslíte, že by Andrej Babiš dokázal sjednotit společnost?

Protože jedině jemu se dá věřit. To, co vždy říkal, byla pravda. A také všechno splnil. Ne jako opozice, která proti němu pořád něco má.

Co podle vás hraje ve vašich volebních preferencích největší roli?

Soucítím se všemi lidmi a s tím, jaké mají lidé v celé republice problémy. Jedině pan Babiš to dokáže zachránit, protože jinak to nezachrání nikdo.