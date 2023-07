V Brně vám ho nepovím, protože jsme tu na trhu pouze dva měsíce, což je příliš krátká doba. Co ale obecně vidíme je, že zájem o carsharing ve všech městech neustále roste. A ve všech městech – ať už se jedná o větší města jako Praha, nebo menší města jako Kladno – carsharing plní v podstatě stejnou roli: je to alternativa k městské hromadné dopravě. Není to tak, že lidé prodají vlastní auto a začnou jezdit sdíleným autem. To se nestane. Souvisí to také s tím, kdo je náš zákazník. Službu využívají nejvíce mladí lidé do třiceti let, kteří vlastní auto nemají.

Myslíte tedy, že je to spíše pragmatické rozhodnutí?

Ano. Když si pořizujete první auto, máte tři možnosti. Prosit rodiče tak dlouho, dokud vám nepřenechají svoje staré a nekoupí si nové. Vzít všechny peníze, které máte – což když je vám málo, jich moc nemáte – jít do bazaru a koupit si nějaké horší kvality. Anebo si koupíte nové auto, ale protože nemáte dost peněz, koupíte si ho na leasing a dalších několik let jej splácíte. A to je v podstatě všechno, pokud nedostanete služební auto. A najednou tu je možnost, že si stáhnete mobilní aplikaci, uděláte dvě fotky řidičáku, občanky, selfíčko a za patnáct minut můžete jet.

Lidé tedy sdílená auta využívají, protože na pořízení vlastního auta nemají peníze?

Carsharing je pro někoho, kdo svoje auto nemá, kdo autem jezdí jen občas a kdo úplně nevyhledává pohodlí a komfort. Výhodou sdíleného auta sice je, že se nemusíte starat o jeho provoz a údržbu, zaplatíte pouze za čas, kdy ho využíváte, a když se s ním něco stane, někdo se o vás postará. Když ale máte svoje auto, je tu jedna velká výhoda, a sice, že ho máte k dispozici pokaždé, když potřebujete. Ráno vyjdete před dům a auto tam stojí.

To je asi něco, co vy nemůžete nikdy garantovat.

Přesně tak. Když jsem sám, nevadí mi, že půjdu deset minut k autu. Kdybych měl ale dvě malé děti a dvě dětské sedačky, příliš rád nebudu. Služba tedy opravdu slouží spíše mladším lidem. To znamená ale mladším třeba do třiceti let. Ono je to pak vede k tomu, že si svoje první auto pořizují později. Část lidí totiž auto nepotřebuje a nepotřebuje ho třeba ještě dalších pět let.

V Brně máte aktuálně padesát aut a jejich počet plánujete navyšovat. Podle čeho pokrytí stanovujete? Odvozujete to nějak od počtu obyvatel v daném městě?

Počet obyvatel je jen počáteční ukazatel. Dalším faktorem je rozloha města a docházková vzdálenost k autu. Dlouhodobě máme vypozorované, že pro většinu lidí je přijatelná docházková vzdálenost okolo deseti minut. I když záleží také na ročním období. Samozřejmě ideální by byla minuta. To bychom však museli mít stokrát tolik aut a to není reálné. Takže počítáme s tím, že auto nemůže stát na každé ulici a u každého domu podobně jako zastávka tramvaje nemůže být v každé ulici a u každého domu. Monitorujeme také, jak velký je o službu zájem a kde. Na základě toho potom provádíme takzvané relokace. To znamená, že když vidíme, že v nějaké zóně se auta pronajímají častěji, sami je tam přesouváme, naopak tam, kde by zbytečně zabírala parkovací místo, je odstraňujeme. S hustotou aut tedy živě pracujeme.

Váš mediální zástupce tvrdil, že do deseti tisíc najetých kilometrů ročně se nevyplatí mít vlastní auto? Z čeho to vyvozujete?

Představte si, že si koupíte svoje auto a najedete s ním ročně sto kilometrů, ještě předtím však budete muset kromě samotné ceny auta zaplatit povinné ručení, případně i havarijní pojištění, parkování, dálniční známku a řadu dalších věcí a to jste zatím neujela ani kilometr. Když pak celkovou částku vydělíte těmi sto kilometry, vyjde vás kilometr třeba na tisíc korun. Pokud toho tedy za rok příliš nenajezdíte, fixní náklady se vám neplatí a obráceně. Je to podobné jako s taxíkem. Když se potřebujete svézt jednou měsíčně, můžete jet i třicet kilometrů za Brno a pořád se vám to vyplatí. Když ale budete bydlet třicet kilometrů za Brnem a budete chtít jezdit každý den do práce a z práce, už to samozřejmě nedává smysl. A mezitím je nějaká hranice, kterou my stanovujeme na deset tisíc kilometrů za rok. Další věc je amortizace toho auta, protože když si dnes koupíte auto a za rok ho prodáte, pravděpodobně ho prodáte za méně, než jste ho koupili, ať už s ním jezdíte, nebo ne.

Teď už prakticky. Co má člověk dělat v situaci, kdy je například někde na výletě a auto se mu porouchá? Jaké je řešení v takovém případě?

To se příliš nestává. Kdyby ale taková situace nastala, máme nonstop zákaznickou linku a v ulicích řidiče. Pokud nám tedy zavoláte, jsme schopni k vám poslat řidiče s náhradním autem a vy tak můžete pokračovat v cestě.

Když tedy píchnu kolo, nemusím si ho sama měnit, ale někdo přijede a vymění mi nepojízdné auto za nové?

Přesně tak. Může samozřejmě nastat situace, že se vás operátorka zeptá, jestli o takovou službu stojíte, protože pokud budete daleko od Brna, než by k vám dorazil náš řidič, kolo si možná rychleji vyměníte sama. K tomu je dobré poznamenat, jakým způsobem se carsharing využívá. Využívá se úplně stejně, jako když máte svoje auto. Pokud jste tedy z Brna a okolí, vaše nejčastější jízda většinu týdne bude ráno do práce, odpoledne z práce a mezitím si možná zajedete nakoupit nebo do kina či restaurace za zábavou. Většina jízd však bude po Brně. A totéž platí u sdílených aut. Když se tedy taková věc stane, stane se většinou v Brně, kde je náš servis velmi rychlý.

Pokud by ale někdo jezdil denně, už by se mu vyplatilo mít vlastní auto, ne?

To asi ano.

Co když sdílené auto nabourám? Z povinného ručení se hradí škoda tomu druhému, ale co škoda na pronajatém autě? Máte auta havarijně pojištěná a jak je to se spoluúčastí?

Auta jsou havarijně pojištěná a máme u nich fixní spoluúčast do 29 tisíc korun. To znamená, že spoluúčast je maximálně do této výše. Pokud tedy způsobíte škodu za deset tisíc korun, zaplatíte deset tisíc korun. Pokud způsobíte škodu za sto tisíc korun, zaplatíte pouze 29 tisíc korun. Platí tam ale výluky stejně jako u běžného havarijního pojištění. Pokud se tedy například ukáže, že jste řídila pod vlivem alkoholu, budeme to po vás vymáhat celé.

Jaký máte limit pojistného krytí u povinného ručení? Tedy jakou máte stanovenou maximální sumu, která bude v případě nehody vyplacená pojištěnému z vašeho povinného ručení?

To se ptáte dobře. Myslím, že je to sto milionů.