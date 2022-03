Už nyní je do jednoho pruhu v každém směru zúžený provoz před Pisáreckým tunelem ze strany od dálnice D1. Pracovníci Technických sítí Brno tam mění veřejné osvětlení. Na ně mají od začátku dubna navázat státní silničáři, kteří v Bítešské ulici opraví povrchy. „Práce bychom rádi stihli do začátku rekonstrukce Bauerovy ulice," řekl ředitel brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic David Fiala.

V Bauerově vznikne další část velkého městského okruhu. Výstavba má podle předpokladů začít zhruba na konci září. V navazující části Poříčí jsou omezení už měsíc. Stavbaři budující protipovodňová opatření tam obsadili polovinu vozovky blíž řece Svratce. Prozatím omezený úsek končí v křižovatce s Vídeňskou, přibližně v půlce dubna se posune až k někdejší hale Rondo.

Zřejmě na podzim má odstartovat oprava mostů v ulici Otakara Ševčíka. Státní silničáři mají po 20. březnu obdržet nabídky stavebních firem, rekonstrukce má pak zabrat tři a půl roku. Doprava povede vždy po polovině vozovky. Silničáři se chtějí pustit také do rekonstrukce celé Porgesovy ulice mezi Královopolským a Husovickým tunelem. „Konečné rozhodnutí, zda bude oprava letos, ještě nepadlo. Jednalo by se ale o obrovskou zátěž pro dopravu," řekla koordinátorka dopravních staveb Vlasta Jágerová.

Navážou u Semilassa

Dopravní podnik se má už v dubnu pustit do oprav na Palackého třídě, kde naváže na od loňska hotový úsek v blízkosti Semilassa. Práce si vyžádají kompletní uzavírku třídy po Tylovu. Zaměří se na tramvajovou trať i vozovku, součástí má být menší rekonstrukce kanalizace. Řidiči se do opravené části ulice vrátí do letních prázdnin. Mnohem dřív než na Palackého třídě začne další fáze rekonstrukce Jedovnické. Silničáři se od pondělí pustí do zhruba dvoukilometrového úseku rozbité silnice od loni opravené křižovatky se Žarošickou až po parkoviště Velká Klajdovka.

Bez definitivního razítka je ještě oprava Královopolské ulice, kde zatím není termín opravy jasný. Provedli by ji pracovníci Brněnských komunikací. „Práce by se týkaly horní obrusné vrstvy vozovky," zmínila Jágerová.

Městští silničáři připravují k rekonstrukci i nedalekou poničenou Štursovu a Hlavní ulici, stejně jako Návrší Svobody. Státní silničáři by se podle Jágerové chtěli letos pustit do opravy Hradecké, a to v úseku od Sportovní až poblíž kruhového objezdu u prodejny Globus. S ní ale musí počkat až do příštího roku, protože místem jezdí náhradní autobusy kvůli výluce na železnici mezi Brnem a Blanskem.

