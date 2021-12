Investice za zhruba 6,1 miliardy korun zamíří v příštím roce na velké sportovní, kulturní či dopravní projekty v Brně. Za miliardy má začít vznikat Janáčkovo kulturní centrum nebo multifunkční aréna na výstavišti. Nejen s těmito stavbami počítá rozpočet města na příští rok, který včera schválili zastupitelé. Představitelé Brna na ně použijí až třímiliardový úvěr. Někdejší primátor Petr Vokřál varoval před přílišným zadlužením města.

Kritizoval nárůst zadluženosti v době rekordních příjmů. Daňové výnosy jsou oproti letošnímu rozpočtu vyšší o téměř dvě miliardy. „Počítají s tím, že budou růst investice, což je dobře, ale každé zadlužení má limity. Tak, jak je rozpočet naplánovaný, nabral by naprosto rekordních rozměrů v porevoluční době. Je reálný předpoklad, že investiční záměry při růstu cen stavebních prací a dalších náležitostí, jako jsou energie, budou ještě dražší a zadlužení vyšší. Byl bych velmi nerad, abychom dopadli jako některá statutární města, která si už dnes nemohou dovolit de facto investovat vůbec nic,“ řekl Vokřál.

Upozornil také na zvyšující se náklady stavebních prací. „Zadluženost tak nebude pět miliard jako v dobách největší zadluženosti, ale bude to třeba kolem osmi miliard. Město to přivede do velmi obtížné situace s vysokou zadlužeností,“ řekl Vokřál.

Rozpočet Brna na příští rok



příjmy: 14,5 miliardy korun

výdaje: 17,2 miliardy

investice: 6,1 miliardy

rezerva: 500 milionů

úvěry: 3 miliardy



hlasování: 36 zastupitelů pro, 4 proti, 6 se zdrželo

Rozpočet města pro příští rok počítá s příjmy 14,5 miliardy a výdaji 17,2 miliardy. Rozdíl vykryjí nedočerpané peníze z letošního roku, prodej nepotřebných pozemků a budov za necelou miliardu a také až třímiliardový úvěr.

Primátorka Markéta Vaňková považuje míru zadlužení za zvládnutelnou. „Jinak bychom rozpočet takhle nesestavili. Se zadlužováním jsme počítali už v minulosti, není to reakce na covidovou situaci. Je to skutečně o tom, že chceme zapojit cizí zdroje pro možnost větších, dlouhodobých investic,“ uvedla.

Podle ekonoma Petra Pelce je pro město dlouhodobě lepší vzít si úvěr než rozprodávat majetek. K tomu se představitelé města chystali letos, když se původně chtěli zbavit Technologického parku zhruba za 1,2 miliardy, aby pokryli výpadky rozpočtu. „Před několika lety se bránili prodeji bytů nebo komerčních prostor. Banka městu půjčí, je schopné se jí zaručit,“ podotkl odborník.

Investice tvoří víc než třetinu plánovaných výdajů Brna. „Nejvýznamnější projekty dopravního charakteru jsou dobudování velkého městského okruhu v Žabovřeské a na Tomkově náměstí, dále dokončení tramvajové trati do kampusu. Z dalších projektů spíše sportovního rázu jde o multifunkční halu, atletickou halu, plavecký bazén. Z kulturních je nejvýznamnější Janáčkovo kulturní centrum," upřesnila Vaňková. Další stamiliony spolkne třeba dostavba kanalizace v okrajových městských částech nebo rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury.

Proti rozpočtu hlasovali v úterý čtyři zastupitelé včetně Vokřála. Návrh podpořilo šestatřicet zastupitelů, z opozice třeba David Aleš. „Hodláme investovat i v této náročné době. Kdybychom akce stopli, je to to nejhorší, co může město potkat,“ prohlásil Aleš.

Kvůli nejisté situaci spojené s vývojem cen energií a platových tarifů je v rozpočtu vyčleněná půlmiliardová rezerva. „V současné situaci je nutno počítat s rostoucími částkami za energie. Nastavit nyní jejich cenu je ošemetné," okomentoval Pelc.