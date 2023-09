Více peněz na opravy silnic i další investice by přivítali představitelé Jihomoravského kraje. Usilují o spravedlivější rozpočtové určení daní, právě na nynější systém přerozdělování, který nastavili politici před dvaceti lety, Jihomoravský kraj dlouhodobě doplácí.

Tisková konference ke změně rozpočtového určení daní pro kraje. Hejtman Jan Grolich. | Foto: Jihomoravský kraj

Ve čtvrtek zastupitelé jednohlasně schválili zákonodárnou iniciativu Jihomoravského kraje ve věci změny rozpočtového určení daní pro kraje. Novela zákona by Jihomoravskému kraji přinesla v porovnání s minulým rokem navýšení příjmů do rozpočtu o zhruba jeden a půl miliardy korun. „Máme v gesci rezorty, jako jsou investice, doprava a zdravotnictví a majetky nejsou v dobrém stavu. Pokud se máme posunout dále, bez změny v rozpočtovém určení daní to není možné. Za dopravu mohu říci, že je stále větší tlak na to, aby silnice byly v lepším stavu a aby se dělaly rozvojové projekty. Přesto, že současná koalice přidává na silnice z vlastního rozpočtu zhruba půl miliardy korun ročně, tak to nestačí. Jihomoravský a Středočeský kraj mají nejhorší silnice v České republice," řekl náměstek hejtmana za ODS a Starosty pro jižní Moravu Jiří Crha.

Stávající kritéria jsou pevně daná a příjem z daní se například nezvyšuje ani s nárůstem počtu obyvatel. V novém návrhu se počet kritérií sníží a podle představitelů Jihomoravského kraje budou spravedlivější. „Když nám roste počet obyvatel, nemáme víc peněz, jako je to třeba u obcí. Kritéria jsou fixní, je jich moc a nejsou objektivní," prohlásil lidovecký hejtman Jan Grolich.

Nová kritéria budou zohledňovat počet obyvatel, délku krajských silnic, rozlohu kraje. Dále pak počet výjezdových základen záchranné služby, počty urgentních příjmů I. typu v krajem zřizovaných nemocnicích nebo počet žáků středních škol zřizovaných krajem. „Největší váhu pro nás mají počet obyvatel a délka silnic," podotkl Grolich.

Novela má vyrovnat rozdíly mezi kraji. Pokud stát krajům v celkovém součtu přidá alespoň šest miliard korun, žádný kraj by si podle Grolicha neměl pohoršit. Dále návrh počítá s tím, že se do rozpočtového určení daní přesune částka čtyři miliardy korun, která byla dosud krajům poskytována formou dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury na opravu krajských silnic. „Není možné očekávat, že návrh podají všechny kraje. Myslím, že se budeme pohybovat kolem poloviny. Už to přijal Zlínský kraj, Pardubický kraj, plánuje se přidat Liberecký a Středočeský kraj," vyjmenoval hejtman.

Navrhovanou iniciativu ve čtvrtek podpořili i zastupitelé z opozičních klubů. „Uvědomujeme si, že kraj je dlouhodobě podfinancovaný. Ve srovnání s ostatními kraji jsme pod průměrem. Jsme pro každou iniciativu, která dokáže tento stav napravit," sdělil například předseda klubu ANO 2011 Milan Vojta.

Podobně to vidí i předseda klubu Sociální demokracie Marek Šlapal. „Věříme, že poslanci, ať už jsou z jakéhokoliv kraje, nebudou kalkulovat s tím, že změna nebude výhodná pro ně, ale chtějí společně žít v republice, která je spravedlivá pro všechny kraje," uvedl.

Kdyby poslanecká sněmovna zákonodárnou inciativu přijala, představovalo by to v porovnání s rokem 2022 pro Jihomoravský kraj zvýšení příjmů z rozpočtového určení daní o 1,46 miliard korun. Pokud by byla schválena pouze nová kritéria bez přidání žádných peněz, znamenalo by to pro kraj ročně navíc půl miliardy. „Nikdy se nestalo, že by změna rozdělení daní pro kraje byla takhle daleko. Asociace krajů našla shodu s Ministerstvem financí na úpravě parametrů. Byl bych rád, aby to podpořili všichni poslanci z Jihomoravského kraje napříč stranami. Podstatné bude, aby organizační výbor opravdu dostal zákon na projednání ve sněmovně,“ okomentoval Grolich.

Ve čtvrtek mají podle Grolicha další jednání asociace krajů a dozví se, které kraje se budou přidávat a kdy. „Uvažujeme, že bychom společně podali návrh do parlamentu," doplnil. Chtěl by, aby změna vešla v platnost v tomto volebním období sněmovny.