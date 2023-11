Po provizorně rozšířeném pravém jízdním pásu nyní projíždějí řidiči v úseku mezi 194. a 196. kilometrem dálnice D1 v Brně. Vedle nich pracují stavbaři, kteří rozšiřují část dálnice mezi sjezdem na I/52 a sjezdem na D2 na šestipruh.

Silničáři chystají demolici mostu na D1. | Video: ŘSD

„V úseku nyní připravujeme demolici mostu ve směru na Prahu," sdělila mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.

Most má tři pole, každé je z deseti nosníků o hmotnosti třiceti tun. „Nosníky dvou polí jeřáb snese ještě letos, třetí pole nad železním koridorem následně rozebereme v lednu během výluk na trati," doplnila Trubelíková.

Dopravní peklo v brněnských Židenicích: s Gajdošovou rozkopou i Zábrdovickou

Ministr dopravy Martin Kupka si je podle svých slov vědom, že stavba způsobuje dopravní problémy. „I do dalších let si vyžádá vážná omezení. Bude to znamenat komplikace nejenom po dobu této stavby. Úsek mezi 194. a 196. kilometrem D1 by měl řidičům sloužit v rozšířené podobě už od června 2025. Na to navazují další úseky. Denní zátěž přes osmdesát tisíc aut nutně volá po rozšíření," zdůraznil před časem Kupka.

Dopravní komplikace se snaží Ředitelství silnic a dálnic řešit ve spolupráci s policisty. Prodloužili například úseky se zákazem předjíždění kamionů od 168. kilometru D1, zákaz byl doplněný i na části D2. Přidali rovněž moderní značení pro upozorňování na vznik kolon.