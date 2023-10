/FOTOGALERIE/ Ve dvou zúžených jízdních pruzích jezdí řidiči aktuálně v každém směru po dálnici D1 u Brna mezi 194. a 196. kilometrem. Silničáři úsek rozšiřují na šestipruh. „Pokračujeme podle plánu. Pracujeme na provizorním rozšíření pravého jízdního pásu, momentálně u silniční části máme dosypány štěrkové vrstvy a připravujeme pokládku asfaltu. Zároveň provádíme provizorní rozšíření na mostech," řekl ve středu předseda správní rady MI Roads Zdeněk Ludvík.

Provoz při rozšíření dálnice D1 u Brna. | Video: Deník/Michal Hrabal

Ministr dopravy Martin Kupka ocenil, že stavbaři pracují i v noci. „Zaznamenal jsem tady práce i hluboko po půlnoci. I přesun hmot se často odehrává v noci, kdy je doprava jednodušší," řekl Kupka. Od zahájení stavby zpracovali dělníci asi padesát tisíc kubíků zeminy.

Ministr připomněl, že práce způsobují dopravní problémy. „I do dalších let si vyžádá vážná omezení. Bude to znamenat komplikace nejenom po dobu této stavby. Úsek mezi 194. a 196. kilometrem D1 by měl řidičům sloužit v rozšířené podobě už od června 2025. Na to navazují další úseky. Denní zátěž přes osmdesát tisíc aut nutně volá po rozšíření," zdůraznil Kupka.

Dopravní komplikace se snaží Ředitelství silnic a dálnic řešit ve spolupráci s policisty. Například už prodloužili úseky se zákazem předjíždění kamionů od 168. kilometru D1, zákaz byl doplněný i na části D2. Přidali i moderní značení pro upozorňování na vznik kolon. Policisté stávající opatření hodnotí pozitivně.

„Zvyšují bezpečnost na dálnici jak v opravovaném úseku, tak na příjezdech. Na D2, která byla stavbou dotčená, se v úvodních týdnech generovaly dlouhé kolony. Vlivem opatření, která byla v nedávné době přijata, se plynulost provozu na D2 zlepšila," konstatoval za dopravní policii Lubomír Sedlák.

Zdroj: Deník/Michal Hrabal

Silničáři ve spolupráci s policisty připravují i další opatření. Například vyznačení takzvaných žlutých křížů na vybraných exitech, která mají zajistit lepší najíždění a sjíždění aut z dálnice. „Toto opatření už je projednáno a Ředitelství silnic a dálnic připravuje značení. Jsme přesvědčeni, že i toto přispěje ke zlepšení stavu," podotkl Sedlák.

Podle generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic Radka Mátla plánují osazení v nejbližších týdnech. „Věříme, že do konce října to stihneme nakreslit na jednotlivé exity. Hlavní jsou exity z I/52 a z dálnice D2. Neustále vyhodnocujeme provoz a snažíme se hledat další technická řešení a opatření, která by přispěla k plynulosti provozu. Ale už se jich moc vymyslet nedá," komentoval Mátl.