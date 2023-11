/MAPA/ Změna čeká v nejbližších dnech řidiče, kteří projíždějí mezi 194. a 196. kilometrem dálnice D1 v Brně. Stavbaři tam pokročili při rozšiřování tohoto úseku na šestipruh.

Změna provozu na D1 v Brně kvůli rozšiřování, řidiči se dočkají nového pruhu. | Foto: Deník/Michal Hrabal

Silničáři díky tomu začnou v pondělí v noci převádět provoz do provizorně rozšířeného pravého jízdního pásu v režimu dvou pruhů v každém směru.

Naopak při přestavbě dopravního značení dojde ke zredukování provozu ve směru na Vyškov a na Ostravu do jednoho jízdního pruhu. „A to od pondělí do středy vždy od půl deváté večer do pěti hodin ráno," informovala mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.

Práce na úseku mezi 194. a 196. kilometrem D1 u Brna začaly v létě. Dělníci aktuálně pracovali právě na provizorním rozšíření pravého jízdního pásu. „Na konci listopadu chceme na tento rozšířený pravý jízdní pás pustit dopravu ve všech čtyřech jízdních pruzích a zahájit demolici a přestavbu levého jízdního pásu na finální šířkové uspořádání," řekla mluvčí Deníku minulý týden.

Rozšížení dálnice D1 v úseku mezi 194. a 196. kilometrem v Brně, mezi sjezdy na I/52 a D2.Zdroj: ŘSDMinistr dopravy Martin Kupka nedávno ocenil, že stavbaři pracují i v noci. „Zaznamenal jsem tady práce i hluboko po půlnoci. I přesun hmot se často odehrává v noci, kdy je doprava jednodušší," řekl Kupka.

Úsek mezi 194. a 196. kilometrem D1 by měl řidičům sloužit v rozšířené podobě od června 2025.