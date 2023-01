V letošním roce se rozšíří takzvané modré zóny také o devět oblastí v městské části Brno-střed, například se jedná o Žlutý nebo Červený kopec. Všechny nově zařazené oblasti budou spadat do zóny C, kde platí regulace v pracovní dny od pěti hodin odpoledne do šesti ráno. „V této době tam návštěvníci zaplatí dvacet korun za hodinu. Jedna hodina denně je zdarma," uvedla Anna Dudková z tiskového střediska magistrátu.

Zavádění nových oblastí placeného stání bude letos nakonec pozvolnější, než bylo původně v plánu. Radní proces rozdělili do jedenácti etap místo původních pěti. „Vede nás k tomu zkušenost z minulého roku, kdy jsme zaváděli více oblastí najednou, což vedlo k velkému vytížení pracoviště pro vydávání parkovacích oprávnění," komentoval Kratochvíl. Podle něj lidé vyřízení oprávnění zpravidla nechávají na poslední chvíli, i když si ho mohou vyřídit s předstihem.

Rozšiřování rezidentního parkování letos začne už v dubnu, původně se počítalo v harmonogramu až s červnem. Skončí v listopadu.

V roce 2024 by se podle předběžného plánu mohly takzvané modré zóny spouštět v různých lokalitách ve čtyřech městských částech, a to Novém Lískovci, Brně-severu, Žabovřeskách a Židenicích. V roce 2025 představitelé města zatím počítají s městskými částmi Jundrov, Komín a Medlánky. „Plán vzniká na základě požadavků městských částí. Například zástupci Medlánek přišli s tím, že by nechtěli mít rezidentní parkování rozdělené do dvou oblastí, jak jsme původně plánovali, ale aby bylo zavedené v jeden moment v jedné oblasti. Uvidíme, jak to kapacitně zvládneme," nastínil Kratochvíl.

Připomněl i diskuzi s představiteli městské části Brno-sever, kteří požadovali spustit modré zóny v jeden moment. „Nebyli jsme schopní kapacitně zajistit jejich představu," doplnil Kratochvíl.