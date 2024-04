Při rozhodování o trestu soud pohlížel na skutečnost, že všichni obžalovaní přiznali svou vinu. I tak se ale podle rozsudku dopustili obecného ohrožení. „Ačkoliv k ničemu fakticky nedošlo, riziko bylo veliké. Je zřejmé, jak nebezpečný materiál to je. Ve chvíli, kdy by vzniklo, postihlo by to velkou oblast okolo areálu v Rajhradu,“ vysvětlila předsedkyně senátu Dita Řepková.

V případě Jaroše se jedná o souhrnný trest. „V době, kdy převzal sudy ke skladování, měl už jiné trestní řízení. V rejstříku má už navíc čtyři záznamy. Rozhodli jsme se, že výchovný trest v podobně podmínky u něj není na místě. Už v minulosti mu totiž byly uloženy a on si jich nevážil, “ zmínila předsedkyně senátu.

Zástupci firmy Ekotermex se u soudu obhajovali tím, že netušili přesně, jaký konkrétně se v odpadu nachází podíl fosforu. „Vzhledem k tomu, že jej převzali od společnosti Fosfa, která se zabývá výrobou fosforu, museli si toho být vědomi,“ podotkla Řepková.

Co je bílý fosfor?

- Je to jedovatá a extrémně hořlavá látka, která se při kontaktu se vzduchem sama vznítí.

- Při požáru produkuje toxické plyny a štiplavý kouř, které mohou způsobit poleptání kůže, očí nebo i smrt.

- I hasební voda může mít žíravé a toxické účinky, nebezpečný je tedy její únik z místa požáru.

- Při kontaktu s kůží způsobuje popáleniny a nejde uhasit vodou. Jedinou možností je postižené místo vyříznout. Slouží také jako chemická zbraň.

K podmínce u Chovance i Mazánka soudní senát přistoupil především z důvodu, že dosud byli bezúhonní. Domnívá se, že výchovný trest má v jejich případě smysl.