Zapomenutou ručně malovanou oponu z dvacátých let minulého století objevili v brněnských Tuřanech. Byla skryta v sále tamní Orlovny, kde nyní sídlí tělovýchovná jednota Holásky. Znovunalezené historické plátno o délce sedm metrů a šířce čtyři metry je poničené. Do budoucna může posloužit studentům umění.

Znovunalezená opona v sále Orlovny v brněnských Tuřanech. | Foto: Se souhlasem Radomíra Vondry

Představitelé tuřanské radnice zvažují obnovu historického díla. „Jsme v kontaktu s brněnskou Střední školou umění a designu, kde mají i obor Restaurování dekorativní malby. S jejím vedením se bavíme o tom, že by se opona dala v rámci výuky zrestaurovat a studenti by se na tom naučili. Intenzivněji to budeme řešit teď o prázdninách a zjišťovat na kolik by vyšla celková oprava plátna,“ upřesnil tuřanský starosta Radomír Vondra.